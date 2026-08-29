Notas
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Un tribunal de Ecuador condena a cinco años de cárcel al expresidente Lenín Moreno por corrupción
Un tribunal de Ecuador condenó al expresidente Lenín Moreno a 5 años de prisión por el delito de cohecho en el caso de corrupción Sinohydro.
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¡Aumenta la compensación! Buscan a "El Porky": EU aumenta a 10 mdd la recompensa por el líder de la Mara Salvatrucha
El Departamento de Estado aumentó la recompensa por información que lleve a la captura de “El Porky” y “El Cuervo”, peligrosos líderes de la MS-13.
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Ecuador 'castiga' a Colombia con aranceles al 100% por crisis fronteriza y eleva la tensión comercial
Ecuador sube aranceles a Colombia al 100% desde mayo por falta de control en la frontera; la medida eleva la tensión comercial y afecta intercambio bilateral.
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Bebé de 3 meses de edad muere por tosferina en Ecuador
La bebé murió por una neumonía causada por tosferina; líderes de comunidades indígenas en Ecuador alertan que no tienen acceso a servicios de salud.
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Cayó en Polanco "Lobo Menor": Buscado por magnicidio
“Lobo Menor” es líder del grupo delictivo “Los Lobos"; lo acusan del magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador en 2023.
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Muertes en prisiones de Ecuador casi se cuadruplican en sólo un año: Reuters
El gobierno de Ecuador reconoce que hubo casos de tuberculosis en la población penitenciaria; además, hay hacinamiento de presos en las cárceles.