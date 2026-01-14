Solo estas personas podrán obtener el 80% descuento en pago de predial en Guadalajara

¡Es tiempo de ponerte al corriente! Como cada inicio de año, los contribuyentes deberán realizar el pago de su impuesto al predial , pero el gobierno estatal de Guadalajara puso a su disposición una serie de descuentos y facilidades a quienes paguen pronto.

¿Quiénes tienen descuento en el predial 2026 en Guadalajara?

La administración municipal informó que las siguientes personas solo pagarán la mitad del impuesto:



Jubilados y pensionados

Personas con discapacidad

Madres de familia

Cuidadores de personas con discapacidad

En el caso de adultos mayores, los beneficios varían según la edad:



De 60 a 74 años: 50% de descuento

De 75 a 79 años: 60% de descuento

De 80 años o más: 80% de descuento

Con TesoMóvil paga tu predial cerca de tu hogar y sin hacer filas.



¡Que no se te pase la oportunidad!

¿Hasta cuándo se puede pagar el predial con descuento?

¡No te confíes! Los contribuyentes tienen del 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2026 para poder realizar el pago al impuesto y tener un descuento del 10%.

El mismo beneficio también aplica para el pago de derechos en cementerios municipales. Pero, a partir del 1 de marzo, el impuesto se cobrará sin rebaja.

Cumplir con el pago de tu predial ahora es más sencillo.



En línea puedes realizar tu pago de forma rápida, fácil y segura y además aprovechar el 10 % de descuento por pronto pago. Solo ingresa a 👉 https://t.co/Lf4JNlwmA3



También ponemos a tu disposición otras opciones:… pic.twitter.com/gZm7T4e7pa — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) January 12, 2026

¿Dónde pagar el predial en Guadalajara 2026?

Los jaliscienses pueden acudir a cualquiera de las seis recaudadoras municipales, que operan de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Además, se habilitó:



Estaciones de autopago en Plaza Brasil y Parque Luis Quintanar

Dos unidades móviles que recorrerán distintas zonas de la ciudad

7 kioscos en la Zona Metropolitana de Guadalajara

¿Cómo pagar el predial por WhatsApp en Guadalajara?

Por primera vez, el pago del predial puede realizarse a través de WhatsApp, enviando un “hola” al número 333 610 1010.

El interesado deberá seleccionar el municipio correspondiente, y el asistente virtual le brindará una guía paso a paso, con el fin de que el contribuyente pueda completar el proceso en cuestión de minutos.

Asimismo, el pago del predial puede realizarse en línea a través del sitio oficial del Ayuntamiento de Guadalajara: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta

Para quienes prefieran hacerlo de forma presencial, también se puede realizar en diversas instituciones bancarias y tiendas de conveniencia autorizadas.

