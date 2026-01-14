Solo estas personas podrán obtener el 80% descuento en pago de predial en Guadalajara
Con el arranque de 2026 iniciaron los pagos de agua y predial en Guadalajara, junto con grandes descuentos para los contribuyentes que se pongan al corriente.
¡Es tiempo de ponerte al corriente! Como cada inicio de año, los contribuyentes deberán realizar el pago de su impuesto al predial , pero el gobierno estatal de Guadalajara puso a su disposición una serie de descuentos y facilidades a quienes paguen pronto.
¿Quiénes tienen descuento en el predial 2026 en Guadalajara?
La administración municipal informó que las siguientes personas solo pagarán la mitad del impuesto:
- Jubilados y pensionados
- Personas con discapacidad
- Madres de familia
- Cuidadores de personas con discapacidad
En el caso de adultos mayores, los beneficios varían según la edad:
- De 60 a 74 años: 50% de descuento
- De 75 a 79 años: 60% de descuento
- De 80 años o más: 80% de descuento
¿Hasta cuándo se puede pagar el predial con descuento?
¡No te confíes! Los contribuyentes tienen del 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2026 para poder realizar el pago al impuesto y tener un descuento del 10%.
El mismo beneficio también aplica para el pago de derechos en cementerios municipales. Pero, a partir del 1 de marzo, el impuesto se cobrará sin rebaja.
¿Dónde pagar el predial en Guadalajara 2026?
Los jaliscienses pueden acudir a cualquiera de las seis recaudadoras municipales, que operan de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Además, se habilitó:
- Estaciones de autopago en Plaza Brasil y Parque Luis Quintanar
- Dos unidades móviles que recorrerán distintas zonas de la ciudad
- 7 kioscos en la Zona Metropolitana de Guadalajara
¿Cómo pagar el predial por WhatsApp en Guadalajara?
Por primera vez, el pago del predial puede realizarse a través de WhatsApp, enviando un “hola” al número 333 610 1010.
El interesado deberá seleccionar el municipio correspondiente, y el asistente virtual le brindará una guía paso a paso, con el fin de que el contribuyente pueda completar el proceso en cuestión de minutos.
Asimismo, el pago del predial puede realizarse en línea a través del sitio oficial del Ayuntamiento de Guadalajara: https://pagoenlinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta
Para quienes prefieran hacerlo de forma presencial, también se puede realizar en diversas instituciones bancarias y tiendas de conveniencia autorizadas.