¿Vives en Zapopan? Conoce los descuentos del predial 2026 y ahorra

El Predial Zapopan 2026 ya puede pagarse y existen descuentos vigentes que permiten reducir el monto a cubrir si se realiza el trámite en tiempo y forma. Conocer fechas, los descuentos y quiénes pueden acceder a estos beneficios ayuda a los contribuyentes a planear su pago, evitar recargos y cumplir sin contratiempos.

Descuentos por tercera edad, 60 años o más en Zapopan

Las y los contribuyentes de 60 años o más podrán acceder a un beneficio en el pago del impuesto predial, aplicado sobre el monto que resulte del cálculo correspondiente, hasta por un valor fiscal máximo de 1 millón 750 mil pesos.

Este apoyo aplica únicamente para la vivienda que habiten, siempre que acrediten su edad y comprueben la propiedad del inmueble, conforme a lo establecido en la normativa vigente.



A quienes tengan 60 años o más con la aplicación del 50% de descuento.

A quienes tengan 70 años o más con la aplicación del 60% de descuento.

A quienes tengan 80 años o más con la aplicación del 80% de descuento.

Recuerda que para hacerte acreedor de los descuentos para el predial de Zapopan tienes que tener:



Credencial para votar con fotografía vigente, que coincida con el domicilio del inmueble por el que se solicita el descuento.

Sí se omitió el domicilio en dicha credencial, presentar comprobante oficial de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (Recibo de agua, luz o teléfono), a nombre de la persona propietaria del predio y que coincida con el domicilio por el que solicita el descuento.

Número de cuenta predial o cuenta CURT del inmueble por el que solicita el descuento.

Tratándose de contribuyentes que no gocen de la nacionalidad mexicana, deberán presentar identificación con fotografía, documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM), que ampare la lega estancia en el país y comprobante de domicilio del predio.

Descuento por tecnología amigable con el medio ambiente

Las personas propietarias de viviendas de uso habitacional podrán obtener una reducción del 25% en el impuesto predial 2026, aplicada sobre el monto resultante del cálculo fiscal, hasta por un valor máximo de 1 millón 800 mil pesos del valor catastral del inmueble.

Para acceder a este beneficio, deberán acreditar ante la Dirección de Medio Ambiente que su vivienda cuenta con techos naturados que cubran al menos el 50% de la superficie, ya sea de forma vertical u horizontal, y que cumplan con la Norma NMX-AA-164-SCFI-2013, o bien que hayan incorporado tecnologías ecológicas y ambientalmente responsables como:



Calentador solar

Sistema para la captación, filtración, almacenamiento y uso de aguas pluviales

Celdas solares fotovoltaicas

Cargadores para vehículos eléctricos EV o estaciones de carga de vehículos

¡El mejor jugador y la mejor jugadora de Zapopan eres tú! Por eso te invitamos a ponerte la del 10% de descuento al pagar tu predial en línea.



Aprovecha del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, ¡no dejes pasar esta oportunidad!



Para más información consulta aquí:… pic.twitter.com/K6DV6c1AZx — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) January 8, 2026

Además de los descuentos presentados, en la página oficial del Gobierno de Zapopan podrás encontrar más detalles sobre los siguientes beneficios:

