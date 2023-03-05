¿País sin niños? China ofrece más vacaciones para fomentar embarazos en recién casados

En 1979, el Gobierno de China implementó la política de "un solo hijo" para atender la sobrepoblación de su país; sin embargo, más allá de la polémica que causó en temas de derechos humanos y reproductivos, la decisión tuvo algunos efectos secundarios y más de 40 años después, ahora el mismo gobierno busca incentivar los embarazos y elevar la natalidad mediante todo tipo de medidas.

Con la mira puesta en evitar un problema demográfico y fortalecer la fuerza de trabajo, China se encuentra al borde de una crisis propiciada no solo por la ineficiente ley de "un solo hijo", la cual castigaba a cualquier familia que tuviera un segundo bebé, sino también al cambio de contexto social y económico de la nación, por lo que la última iniciativa implementada gira en torno a las vacaciones.

Ahora los trabajadores podrán solicitar una licencia de vacaciones en el trabajo de hasta 30 días con la finalidad de intentar crear embarazos. Esta medida fue impulsada por el Partido Comunista y activada por algunas provincias hacia todos los recién casados, con el objetivo urgente de elevar la natalidad en China.

¿Te imaginas un país sin niños? Eso está sucediendo en #China, el país se queda poco a poco sin nueva gente para su fuerza de trabajo; la política de “un sólo hijo”era una bomba de tiempo qu está por estallar... ¡Los chinos ya no quieren tener hijos por ningún motivo!@ItziiLira pic.twitter.com/GmQFWCEF4n — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 5, 2023

¿Qué pasó con la ley de "un solo hijo" en China?

Vigente durante más de 30 años, la política de "un solo hijo" generó miedo en la sociedad por las posibles sanciones y además se combinó con la preferencia por hijos varones, por lo que durante años se elevaron las cifras de abortos, niñas abandonadas en orfanatos e incluso infanticidios femeninos.

La ley fue desestimada en su totalidad y en el 2015 empezó la implementación de medidas para volver a impulsar la natalidad, ya que se demostró que la población estaba envejecida y notificaron la urgencia de expandir la fuerza laboral, pues el Gobierno de China vio peligrar su estabilidad económica por este motivo.

Fue hasta el 2015 cuando permitieron tener dos hijos por familia; seis años después implementaron apoyos económicos a los jóvenes para incentivar querer tener hijos y los trabajos empezaron a favorecer a las familias que tuvieran crías, pues incluso se activó la licencia de paternidad; además de que tuvieron subsidios en las viviendas.

La población en China está envejecida y están al borde de una crisis demográfica que atenta contra la fuerza laboral del país|ALY SONG/REUTERS

¿Cuántos hijos se pueden tener en China?

En el 2021, China volvió a relajar los controles de población y desde entonces se permiten tres hijos por familia en zonas urbanas, por lo que hoy en día es posible tener familias de hasta 5 personas, contando a la pareja.

Ahora buscan de manera desesperada incentivar la natalidad con esta nueva medida de vacaciones, la última con el objetivo de volver a fomentar el deseo de tener hijas e hijos en las familias, algo que también tuvo un impacto fuerte tras la pandemiad de Covid-19.

