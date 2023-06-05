El PAN sale de elecciones en Coahuila y Edomex como el perdedor de Va por México

Las elecciones en Coahuila y el Estado de México llegaron a su fin, con claros ganadores y perdedores, entre los que destaca el Partido Acción Nacional (PAN) que, rumbo al 2024, logró menos votos de los esperados en una de las entidades en disputa y que nunca ha logrado arrebatar a su ahora aliado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PAN, que fue en alianza con el PRI y el PRD en Coahuila, obtuvo 89 mil 238 votos según el corte más reciente del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). La cifra representa una tendencia a la baja en comparación con los sufragios que logró en las elecciones del 2017, cuando perdió la gubernatura con el candidato José Guillermo Anaya Llamas.

En esa ocasión al menos 452 mil personas marcaron la casilla por Acción Nacional, inclusive, el partido que lidera Marko Cortés salió de la contienda electoral con seis alcaldías y nueve de las 25 curules que se disputaron en el Congreso local. Solo en ese año el PAN consiguió, sin ir en alianza, la misma cantidad de votos que suman entre los candidatos Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT), y Armando Guadiana, de Morena.

Para el Estado de México la situación es distinta al obtener, hasta este momento, 697 mil 133 votos, 15 mil más que en la elección del 2017, aunque terminó por ceder la candidatura al PRI. Esto a pesar de que, en 2021, presumió su avance en el Edomex al ganar 20 presidencias municipales y asumirse como el principal partido de oposición.

Así quedó el mapa político de México tras las elecciones 2023

Con el triunfo del 4 de junio en el Estado de México, Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue sumando estados a su lista y se consolida como la primera fuerza política del país al contar con 21 entidades y gobernar a casi 90 millones de mexicanos.

El resto de los partidos se quedan con el siguiente número de gubernaturas:

