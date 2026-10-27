¿Lleva cenizas reales? El secreto detrás del pan de muerto negro y su misterioso color

El pan de muerto negro es la versión que despierta curiosidad y antojo en la CDMX durante el otoño. Mientras varias panaderías ofrecen presentaciones en helado, malteada, croissant o hamburguesa, esta pieza destaca por su aspecto oscuro y su toque ahumado. Para revelar el secreto de esta receta, una panadería local en Xochimilco abrió las puertas de su cocina y mostró la preparación paso a paso.

Hace cuatro años, la tiktoker estadounidense redpiratek aseguró en un video que en México le ponían cenizas de difunto reales a este pan tradicional. El comentario desinformó a miles de usuarios y se volvió viral de inmediato. Aunque la receta oscura ya existía, aquel chisme en redes sociales impulsó a los panaderos a explorar su creatividad y popularizar el uso de cenizas comestibles.

¿Cómo logran el color negro en esta versión de pan de muerto?

El secreto de este pan de muerto está en el totomoxtle, palabra náhuatl que nombra a las hojas secas de maíz utilizadas para envolver los tamales. El chef de esta panadería quema y carboniza estas hojas hasta obtener una ceniza fina, la cual machaca a mano junto con el azúcar.

La masa artesanal se prepara desde cero con harina de trigo y ralladura de frutas cristalizadas como mandarina, limón y naranja. Su forma redonda simboliza el ciclo de la vida y la muerte, decorada arriba con huesitos y cráneos en honor a los difuntos. Al salir del horno, el chef baña la pieza con mantequilla bien derretida; al humedecerse, el polvo grisáceo toma su característico tono negro.

#CDMX I Conoce el pan de muerto negro, una forma distinta del tradicional pan de muerto mexicano. Debido a su color oscuro y toque ahumado, se le da este nombre. @Lucero_Rdz_Mx acudió con un chef que le explica todo el proceso. https://t.co/WB0IQ2oOmn https://t.co/uGjeGY7eMx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

El chef detrás de esta versión de pan de muerto

Esta propuesta que retoma raíces prehispánicas está a cargo de Iván Rosales, chef egresado del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. Además de recordar panes del país como el de yema, la rosca, los alfeñiques, los animalitos o el de ánimas, el chef ofrece variedades con chocolate, relleno de chantilly natural, azúcar rosa con nata y vainilla, o semillas con calabaza. A solo cinco minutos del centro histórico de Xochimilco, este lugar tendrá disponible su pan de muerto negro hasta el 15 de noviembre.