PAN ve protección de FGR a narcopolíticos por caso Amílcar Olán

Antonio Martín del Campo, senador del Partido Acción Nacional (PAN, calificó a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) como incompetentes y protectoras de narcopolíticos.

El comentario señaló que desde la FGR se sigue otorgando impunidad a Amílcar Olán y a su socio Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manule López Obrador, cuando tienen encima varios escándalos de corrupción.

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Legislador pide ir contra Amílcar Olán tras saber su ubicación

El senador Antonio Martín del Campo dijo que si el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch reconoció que tienen ubicado a Amílcar Olán, la fiscalía debe proceder y aplicar la ley ya que tiene incluso demandas penales en su contra.

El gabinete de Seguridad del gobierno de México dio a conocer que Jorge Amílcar Olán Aparicio está localizado por los órganos de inteligencia y de procuración de justicia.

Esto al darse a conocer versiones que indican que supuestamente huyó al extranjero ante señalamientos de corrupción.

Las autoridades anunciaron que solicitarán un informe a la FGR sobre el estado de las investigaciones que involucran a Olán Aparicio por la provisión irregular de balasto en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

¿Por qué está en la mira Amílcar Olán?

Amílcar Olán, quien se escondía en Lugano, Suiza—como dio a conocer el periodista Irving Pineda de Azteca Noticias—este hombre es señalado de ser prestanombres de Andy López Beltrán y contratista de los gobiernos de Morena.

Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a investigar los movimientos financieros de este hombre, quien en Suiza mantendría una cuenta de más de mil 400 millones de pesos.

Tales señalamientos ponen en la mesa una presunta red de irregularidades financieras, corrupción y contratos en las principales obras públicas en México realizadas durante el sexenio de López Obrador.

El 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy aseguró que no existen órdenes de aprehensión o investigaciones en curso contra Amílcar Olán, así como contra Andy López Beltrán.