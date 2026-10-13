¿De quién huye Amílcar Olán? Héctor de Mauleón exhibe los contratos millonarios, permisos exprés y vínculos con el CJNG del amigo de Andy López Beltrán| VIDEO

El periodista Héctor de Mauleón realizó un recuento sobre Amílcar Olán, amigo y socio de Andy López Beltrán habría recibido beneficios durante el sexenio de López Obrador a través de permisos, contratos y empresas sin experiencia previa.

En la mesa de debate de Hechos AM con Manuel López San Martín, De Mauleón aseguró que las recientes grabaciones muestran una red de negocios que involucraría a familiares del expresidente y a operadores ligados al huachicol.

Permisos exprés y contratos millonarios: los beneficios señalados por Héctor de Mauleón

De Mauleón detalló que una empresa de Olán obtuvo un permiso para importar combustibles 52 días antes de que terminara el sexenio, pese a que no contaba con experiencia en importación de combustibles ni en operaciones internacionales.

“Nunca había operado. La ley dice que para que te den esa clase de permisos tienes que tener 2 años de actividades. Con él hicieron una excepción”, declaró De Mauleón.

El periodista también aseguró que, un día antes de que el director de Juegos y Sorteos dejara el cargo, otorgó un permiso para operar un casino al abuelo de Amílcar Olán y a su contador.

Contratos por la mitad del presupuesto de Veracruz

Además, Héctor de Mauleón comentó que Olán recibió contratos equivalentes a la mitad del presupuesto del estado de Veracruz para trabajar en la refinería de Dos Bocas con sus empresas. Aseguró que el prestanombres de Andy López Beltrán posee el 99% de las acciones de esas empresas, que operan a través de su contador.

“Empresas que cuando uno va a buscar el domicilio aparece un lote baldío en algún pueblo de la República y empresas que le generaron miles de millones de pesos”, expresó el periodista.

De Mauleón recordó que Amílcar Olán comenzó el sexenio de López Obrador como vendedor de muebles para baño y que, según las grabaciones recién difundidas, habría alcanzado operaciones por 22 mil millones de pesos en seis años.

La presunta conexión entre la red de operadores y el Cártel Jalisco Nueva Generación

El periodista también se refirió a otra grabación en la que, según dijo, Amílcar Olán menciona que su hermano, Jorge Amílcar Olán, es amigo de “toda la maña” que opera en Veracruz y Tabasco.

De Mauleón vinculó esa referencia con “El Tanque”, a quien describió como uno de los brazos derechos del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y presunto operador en Tabasco y Veracruz, zonas donde se registra el tráfico de huachicol.

“En dos grabaciones, Amílcar sale diciendo que ya habló con su hermano, que su hermano ya habló con “El Tanque” para que dejen de extorsionar a quienes están surtiendo de balasto al Tren Maya y al Tren Interoceánico y que ya resolvió ese asunto”, aseguró De Mauleón.

Para el periodista, esto evidencia una conexión entre los grandes negocios del sexenio y uno de los jefes del CJNG.

