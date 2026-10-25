Pancho Barraza obtiene visa de trabajo y regresa a Estados Unidos

El cantante Pancho Barraza está de regreso en Estados Unidos. Obtuvo su visa de trabajo después de un proceso que le llevó prácticamente todo 2026, un año en el que no pudo presentarse en la Unión Americana. Es de los primeros artistas en vivir una situación así y recuperar el permiso para trabajar y volver a los escenarios de ese país.

El intérprete, que continúa celebrando 35 años de trayectoria, ofreció una conferencia de prensa en una arena de Ontario, California. Ahí arrancará su gira el próximo 22 de enero, con la que recorrerá gran parte de territorio estadounidense.

En entrevista, Barraza habló de lo que significa para él haber destrabado este trámite, que mantiene a muchos otros artistas sin poder viajar a Estados Unidos.

El cantante reconoció que cada caso es distinto y que no todos los artistas enfrentan la negativa por las mismas razones. Aun así, considera que su resultado puede ser alentador para otros.

Con este permiso en mano, Pancho Barraza retoma sus compromisos con el público de Estados Unidos, donde la música mexicana mantiene una gran demanda. Su gira, que inicia en California, forma parte de la celebración de más de tres décadas de carrera.