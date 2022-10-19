Pandas gigantes de China llegan a Doha para Qatar 2022

Dos pandas gigantes, una hembra y un macho, llegaron a la capital de Qatar procedentes del suroeste de China y serán uno de los atractivos durante la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Los dos pandas gigantes, una hembra llamada "Si Hai", de tres años y un macho llamado Jing Jing, de cuatro años, partieron el martes (18 de octubre de 2022) de su base de cría en la provincia de Sichuan en el suroeste de China, con rumbo a Qatar, en un programa de cooperación acerca de la investigación y protección del animal entre ambas naciones.

Se trata del primer programa de cooperación de pandas gigantes entre China y la nación del Medio Oriente. Cabe señalar que la pareja de pandas son las primeras "criaturas blancas y negras" que pisan la tierra del Medio Oriente, y se espera que permanezcan en Qatar durante los próximos 15 años. No solo permanecerán en tierras árabes durante Qatar 2022.

En breve, este par de pandas gigantes de China, serán trasladados a la casa del panda gigante de Qatar, ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Doha, la capital.

🐼 Pandas that were gifted to Qatar from China have finally arrived.



🎬 Watch to see the two furry animals settle down in their new home in Al Khor.



Will you be visiting their sanctuary? pic.twitter.com/OT1lr1ZY0a — Doha News (@dohanews) October 19, 2022

Pandas de China vivirán 15 años en Medio Oriente

Después de su llegada a la casa de los pandas, los dos pandas gigantes pasarán tres semanas en cuarentena y se espera que se puedan ser presentados con el público en la víspera de la Copa Mundial que organiza la FIFA en Qatar 2022.

Cabe recordar que en mayo del año 2020, China y Qatar firmaron un acuerdo de cooperación sobre protección e investigación del panda gigante con la finalidad de promover la cooperación internacional acerca de la protección del panda, además de la protección de la biodiversidad y las especies que se encuentran en peligro de extinción en los dos países.

Giant pandas leaving China for the Middle East for the first time! 🎉

On October 18, female giant #panda Si Hai and male giant panda Jing Jing took a special flight from #Chengdu Shuangliu Airport to #Qatar to start their 15-year life. 💕🐼🇨🇳🇶🇦



via. iPanda pic.twitter.com/b3ybW26nwU — Pandada_Chengdu (@Pandada_Chengdu) October 19, 2022

¿Cuántos panda gigante quedan en el mundo?

Conforme al último censo del Gobierno de China efectuado en el año de 2015, la población depandas salvajes, ha crecido en 268 ejemplares en la última década. Con este aumento de un 16.3 por ciento respecto al último censo del año 2003, ya hay un total de mil 864 pandas gigantes en libertad.