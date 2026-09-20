¿Quién es “El Muerto”? Esto se sabe del peligroso pandillero salvadoreño capturado en México

Catalogado como un peligroso criminal, estuvo prófugo de la justicia de El Salvador y finalmente este sábado 19 de septiembre se confirmó la detención del pandillero José Erwin Wilberto Ventura Cerón, "El Muerto", a quien capturaron en México.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, dio a concoer que "El Muerto" fue detenido a pesar de haber escapado del país para esconderse en otra nación.

¿Quién es "El Muerto", salvadoreño detenido en México?

José Erwin Wilberto Ventura Cerón, alias "El Muerto", es señalado como un integrante de la pandilla 18 Revolucionarios.

Información de las autoridades de ese país establecen que este hombre es un gatillero y uno de los 100 más buscados por El Salvador.

"Ahora, este asesino tendrá que enfrentar la justicia en nuestro territorio y pasará el resto de sus días en la cárcel, pagando por todo el daño causado a nuestra sociedad", expresó el Ministro en un mensaje en su cuenta de X.

Ningún terrorista escapará del brazo de la justicia aunque huya a esconderse en otro país. Contamos con las alianzas necesarias con países vecinos para ubicarlos y traerlos de regreso.



Gracias al trabajo coordinado de nuestra @PNCSV con autoridades de México, se logró la captura… pic.twitter.com/h8OdFD8Saw — Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) September 18, 2026

"El Muerto" era buscado por un asesinato en El Salvador

"El Muerto" cuenta con antecedentes por homicidio y había escapado a México, donde fue localizado y detenido en Chiapas.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que este hombre fue detenido como resultado de una colaboración con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), para localizar y asegurar a personas prófugas con antecedentes penales y orden de captura.

Los otros delitos contra "El Muerto", uno de los 100 más buscados por El Salvador

Este sujeto de 36 años se encontraba de manera irregular en México, y con antecedentes por homicidio agravado y evasión.

Las investigaciones también señalan que este criminal cuanta con dos órdenes de aprehensión en El Salvador por los delitos de organizaciones terroristas, y una de ellas también por resistencia.

De acurdo con la Fiscalía de Chipas, "El Muerto" cuenta con dos órdenes de captura por los presuntos delitos de organización terrorista y resistencia.

Fue capturado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, para su repatriación. México lo explusó a Guatemala y de ahí sería llevado hacia El Salvador, donde la Policía Nacional Civil de esta última nación lo esperaba.