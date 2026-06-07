¡Ya cayó! Detienen en México a “El Misterio” de la Mara Salvatrucha; lista de sus delitos

Fuerzas de seguridad detuvieron en Chiapas a Orlando "N", alias "El Misterio", presunto integrante y líder de la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, luego de un operativo en Tapachula.

Este hombre, de nacionalidad salvadoreña, es presunto líder de la pandilla MS-13 y probable responsable de diferentes ilícitos, informó la Fiscalía General del Estado este sábado 6 de junio de 2026.

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"El Misterio" quiso escapar al ver a los elementos de seguridad

De acuerdo con las autoridades, Orlando "N" intentó escapar al notar la presencia de los agentes que llevaban a cabo labores de investigación en diversas localidades de Tapachula.

Los elementos detectaron en la zona a este sujeto, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, "El Misterio" cuenta con órdenes de captura y antecedentes relacionados con delitos graves.

"La Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detuvieron a Orlando "N", alias "El Misterio", de nacionalidad salvadoreña, presunto líder de la pandilla MS-13", informó la institución.

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¿Por qué detuvieron a Orlando "N", de la pandilla MS-13?

Orlando "N" es investigado por los delitos de homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación.

Asimismo, se tiene registro que había sido detenido previamente por portación, tenencia o conducción de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa.

Tras su captura en Tapachula, el detenido será puesto a disposición ante el Instituto Nacional de Migración (INM), instancia que definirá su situación migratoria.

¿Qué es la pandilla de la Mara Salvatrucha?

La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, de acuerdo con información del Departamento de Justicia de Estados Unidos es una organización delictiva internacional violenta compuesta principalmente por inmigrantes o descendientes de inmigrantes de El Salvador.

La finalidad de este grupo de delincuencia organizada era preservar y proteger el poder, el territorio y las ganancias de MS-13 a través de agresiones violentas, asesinatos, amenazas de violencia e intimidación.

