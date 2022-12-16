Papa Francisco ordena devolución de esculturas del Partenón a Grecia

El Papa Francisco decidió devolver a Grecia tres esculturas del Partenón que se estiman de unos dos mil 500 años de antigüedad y que llevan más de un siglo en las colecciones papales de los Museos Vaticanos.

A través de un breve comunicado de este viernes (16 de diciembre de 2022), el Vaticano señaló que el Papa Francisco, le daba las reliquias a Jerónimo II, el jefe de la Iglesia Ortodoxa Griega, como un gesto de diálogo ecuménico con la Iglesia Católica Romana.

No quedó claro de inmediato qué planes tenía Jerónimo II para las pequeñas esculturas de la "Nación Helénica".

El Partenón, situado en la Acrópolis de Atenas en Grecia, se terminó de construir en el siglo V a.C. (antes de Cristo) como templo de la diosa Atenea, y sus frisos decorativos contienen algunos de los mejores ejemplos de la escultura de la Grecia antigua.

Conforme a la página web de los Museos Vaticanos, una pieza es la cabeza del caballo que tiraba del carro de Atenea en el lado oeste del edificio, mientras que las otras dos esculturas, son de la cabeza de un niño y de la cabeza de un varón barbudo. Estas piezas se encuentran en el Vaticano desde el siglo XIX.

Devolverán a Grecia 3 esculturas del Partenón conservados en Museos Vaticanos

Las esculturas volverán a Grecia en un momento en que Londres y Atenas continúan con un "estira y afloja" artístico por los llamados Mármoles de Elgin.

Grecia ha reclamado en repetidas ocasiones al Museo Británico la devolución permanente de las esculturas, que el diplomático británico Lord Elgin retiró del Partenón aprincipios del siglo XIX cuando era embajador ante el Imperio Otomano, entonces gobernante de Grecia.

Cabe señalar que el Museo Británico siempre ha descartado devolver los mármoles, que incluyen aproximadamente la mitad del friso de 160 metros que adornaba el Partenón en Gracia, e insiste en que fueron adquiridos de manera legal.