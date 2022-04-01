“Siento vergüenza”; Papa Francisco pide perdón a indígenas canadienses

“Siento indignación y vergüenza”, dijo el Papa Francisco al pedir perdón a los indígenas canadienses por los abusos que sufrieron en los internados que gestionó la Iglesia católica en los siglos XIX y XX.

El Santo Padre se reunió esta semana con delegaciones de los pueblos indígenas de los Inuit, Métis y Primeras Naciones, para escuchar sus testimonios sobre la “tragedia” y el “desarraigo” que vivieron en el pasado.

A través de las voces de los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas canadienses, he escuchado los relatos de los sufrimientos, discriminaciones y formas de abuso que sufrieron, en particular en las escuelas residenciales. Llevo estos relatos con gran tristeza en el corazón. — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 1, 2022

Los encuentros concluyeron este viernes en una audiencia en la Sala Clementina del Vaticano, donde el Pontífice recordó que los pueblos indígenas canadienses se comparan con las ramas de un árbol, porque “se han anclado firmemente en las raíces y continúan dando frutos” al transmitir sus conocimientos.

Sin embargo, “la cadena que transmitía conocimientos y estilos de vida se rompió con la colonización, que sin respeto arrancó a muchos del propio entorno vital y trató de conformarlos con otra mentalidad, dando como resultado una identidad y cultura heridas, familias separadas y niños víctimas de una acción homologadora”, añadió.

“Todo esto ha suscitado en mí indignación y vergüenza”, reconoció el Papa Francisco, quien pidió perdón “por el reprobable comportamiento de hombres de la Iglesia”.

Papa Francisco podría reunirse con católicos de Canadá en julio

Esta semana el Santo Padre escuchó de los indígenas canadienses relatos de sufrimiento, privaciones, trato discriminatorio y diversas formas de abuso contra los nativos, especialmente en los internados, dio a conocer el Vaticano.

Estoy muy dolido y me uno a los obispos en pedirles perdón porque es evidente que no se puede transmitir la fe con algo que está totalmente alejado de la misma fe.

Además, el Pontífice habló sobre la veneración que tienen los católicos de Canadá por Santa Ana, por eso mostró su deseo de visitar el país en julio, ya que el día 26 la Iglesia celebra a esta figura religiosa.

“Hasta pronto en Canadá, donde podré expresar mejor mi cercanía a ustedes”, concluyó el Papa Francisco la audiencia en el Vaticano.

El Papa Benedicto XVI se reunió en el pasado con indígenas canadienses, a quienes les expresó su dolor por las “horribles experiencias” que vivieron en los internados; sin embargo, no pidió perdón públicamente.

En junio del año pasado, se hallaron 751 tumbas en la provincia de Saskatchewan, Canadá, donde antiguamente había un internado para niños que administraban autoridades religiosas entre 1899 y 1997.

Los restos de 215 niños, algunos de solo tres años, fueron encontrados en el sitio de una antigua escuela residencial para indígenas. Este descubrimiento, ocurrido en mayo de 2021, fue catalogado por el primer ministro canadiense Justin Trudeau como algo desgarrador.

