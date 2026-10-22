Revelan que el Papa León XIV no será sometido a más tratamientos contra el cáncer

El Papa León XIV no necesitará someterse a tratamientos adicionales contra el cáncer de pulmón después de la cirugía a la que fue sometido a principios de octubre.

Y es que los estudios médicos realizados tras la intervención confirmaron que el tumor se encontraba localizado y que fue posible retirarlo sin que se requirieran nuevas terapias.

Estudios confirmaron un adenocarcinoma pulmonar en el Papa León XIV

Los resultados definitivos de los análisis histológicos y de biología molecular del tejido extraído durante la operación permitieron conocer con mayor precisión la naturaleza de la enfermedad.

De acuerdo a lo reportado por CNN, los especialistas Luigi Carbone y Stefano Margaritora, responsables de la atención médica del pontífice, confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar.

El adenocarcinoma pulmonar es una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón y representa alrededor del 40% de los casos, y puede desarrollarse de manera relativamente lenta y también se presenta en personas que nunca han fumado, por lo que su aparición no está limitada a quienes tienen antecedentes de consumo de tabaco.

Cronología del cáncer del Papa León XIV

La situación médica del Papa comenzó a generar inquietud el 11 de octubre, cuando se dio a conocer que debía ser operado debido a la presencia de un nódulo en el pulmón.

Después de ser ingresado en un hospital de Roma, los médicos le extirparon el lóbulo pulmonar izquierdo para retirar el tejido afectado y realizar los estudios correspondientes.

#Actualización | El Papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano tras la cirugía a la que fue sometido la semana pasada. La Santa Sede informó que el Pontífice permanece en observación y que este miércoles encabezará su catequesis durante la audiencia general. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026

Tras permanecer hospitalizado durante un breve periodo, León XIV recibió el alta médica el 17 de octubre y pudo regresar a su residencia.

Un día después, retomó parcialmente sus actividades públicas al aparecer en el balcón del Palacio Apostólico para encabezar el rezo del Ángelus dominical, en lo que constituyó su primer encuentro público con los fieles desde que se conoció su diagnóstico.

¿El Papa León XIV visitará Latinoamérica?

La evolución favorable del papa también resulta relevante para los compromisos internacionales previstos en su agenda, pues el próximo mes tiene contemplado realizar una gira por Sudamérica, con visitas programadas a Perú, Uruguay y Argentina.

La operación y el periodo de recuperación habían generado dudas sobre la posibilidad de mantener el viaje en las fechas previstas.

Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado oficialmente que la gira sudamericana se mantenga sin modificaciones.