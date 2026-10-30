¿Demócrata o republicano? El Papa León XIV vota en EU en plenos roces con Trump y división familiar

El Papa León XIV acaba de hacer algo nunca antes visto en el Vaticano: envió su voto por correo desde Chicago para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Con esto, el primer pontífice estadounidense se convierte en el primero en votar en unos comicios de su país y, muy probablemente, en cualquier elección democrática y laica de la historia.

El Vaticano confirmó la noticia este viernes 30 de octubre en un comunicado donde recalcó que el Santo Padre defiende el derecho y el deber ciudadano de participar en los procesos democráticos.

Por qué ningún otro papa había votado en una democracia

El sufragio papal rompió una larga tradición dentro de la Iglesia católica. Michael Walsh, historiador y autor británico de varios libros sobre el papado, explicó que el Papa León XIV marca un precedente único en el mundo moderno, pues aseguró que no cree que los papas hayan votado nunca en unas elecciones democráticas y laicas.

El detalle que despierta más curiosidad es saber a qué partido le dio su apoyo esta vez. Los registros muestran que el pontífice conserva su ciudadanía estadounidense y está inscrito para votar en New Lenox, un suburbio de Chicago donde vive su hermano John. Nacido en Chicago, su historial en las urnas guarda de todo un poco: en los últimos años participó tanto en las primarias republicanas como en las demócratas, y también votó en las elecciones presidenciales de 2024.

Pope Leo XIV has voted in the midterm elections of the United States, expressing his “belief in the right and the duty of citizens to participate in democratic processes.” The Holy See Press Office announced on Friday that Pope Leo XIV, an American citizen, "has exercised his right to vote as a United States citizen, whenever he was eligible to do so." The Press Office confirmed that, “in keeping with this long-standing practice of civic participation, he has submitted his mail-in ballot in Chicago.” “The Holy Father has also confirmed that, during his years of residence in Peru he exercised his right to vote whenever he was eligible to do so,” noted the statement. — Vatican News (@VaticanNews) October 30, 2026

Los roces con Donald Trump y el hermano que apoya al presidente

Desde su elección en mayo de 2025, el Papa León XIV impulsó la participación ciudadana e invitó a la gente a hacer oír su voz sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ese conflicto y la restrictiva política migratoria provocaron roces directos con la administración de Donald Trump. A principios de año, el mandatario lanzó fuertes ataques contra él, aunque últimamente bajó el tono y menciona seguido un dato familiar muy particular: Luis, el hermano mayor del papa, es simpatizante de Trump.

Con información de CNN y Prensa del Vaticano