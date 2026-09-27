74 latigazos por cantar ante hombres y mostrar los hombros: la condena contra la cantante iraní Parastoo Ahmadi

Parastoo Ahmadi, cantante iraní, fue condenada de manera definitiva a 74 latigazos , además de recibir una prohibición para salir del país y un veto de dos años para realizar actividades audiovisuales, luego de que la justicia de Irán confirmara el fallo relacionado con un concierto difundido por internet.

La resolución también alcanzó a cuatro músicos de su banda y cuatro integrantes de su equipo de producción; la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom rechazó los recursos presentados por la defensa y dejó firme la sentencia dictada previamente por un juzgado penal.

El recital que llevó a Parastoo Ahmadi ante la justicia

El proceso comenzó en diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube una presentación musical de casi media hora grabada en el caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom ; la cantante apareció acompañada por músicos hombres, sin hiyab y con los hombros descubiertos .

Menos de un día después de que el material fuera difundido, la fiscalía inició acciones penales contra la cantante al considerar que el recital se había realizado sin autorización y que incumplía las normas legales y religiosas vigentes en el país.

La defensa sostuvo que se trataba de una expresión artística y argumentó que no existía intención delictiva; pese a ello, el tribunal determinó que la presentación constituía una conducta considerada obscena e improcedente.

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La sentencia también alcanza a músicos y productores

La condena no quedó limitada a la intérprete, pues cuatro músicos que participaron en el recital y cuatro integrantes de su equipo de producción recibieron la misma resolución judicial.

Con el rechazo de los recursos, la sentencia quedó firme y las sanciones establecidas pueden ser ejecutadas conforme al fallo.

Las restricciones para las mujeres que hacen música

El caso se desarrolla dentro de un marco que restringe las actividades musicales de las mujeres en Irán; de acuerdo con sus normas, las artistas no pueden producir o distribuir discos individuales ni ofrecer presentaciones ante públicos mixtos.

Las actuaciones permitidas para mujeres quedan limitadas a espacios con público exclusivamente femenino y, según el material, tampoco pueden utilizarse cámaras fotográficas o de video durante esos eventos.