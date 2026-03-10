Notas
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"No soy un papá ausente”: presunto deudor alimentario rompe en llanto tras ser exhibido en la marcha del 8M
Juan Judas Tadeo Vázquez respondió con un video después de que su expareja lo señalara públicamente como deudor alimentario durante la marcha del 8M en Tlaxcala.
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Exponen a presunto deudor alimentario en plena marcha del 8M en Tlaxcala; iba de "aliado"
Un hombre asistió a la marcha del 8M con un cartel de “aliado”, pero su ex lo encontró y decidió romper el silencio. Entre gritos y reclamos, lo expuso como deudor alimentario frente a cientos de manifestantes.
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Tensión, personas detenidas y un periodista lesionado; así se vivió la marcha del 8M en Oaxaca
La marcha del 8M en Oaxaca reunió a miles de mujeres, pero terminó con un operativo policial, disturbios y personas detenidas cerca del Palacio de Gobierno.
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16 años buscando a Esmeralda: La historia de Don José Luis Castillo, el padre que nunca falta al 8M
Con la foto de su hija pegada al pecho y una lluvia de brillantina rosa, José Luis Castillo se ha convertido en el símbolo de la búsqueda inalcanzable este 8M.
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Bloque Negro gasea a reportera de TV Azteca durante marcha del 8M
Te presentamos las últimas noticias de la Marcha 8M CDMX 2026 en vivo con todo lo que pasa minuto a minuto en la ruta en el Centro Histórico hoy en el Día de la Mujer
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¡Leyes con nombre propio! Las mujeres que convirtieron su dolor en protección para todas este 8M
Conoce las historias de Olimpia, Ingrid, Monse y otras mujeres cuyas batallas legales crearon leyes que protegen a todas este 8M en México.