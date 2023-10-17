Bloqueos en la CDMX por trabajadores del PJF: Afectaciones viales y rutas alternas para este martes

Siguen las manifestaciones en la Ciudad de México para este martes 17 de octubre, pues los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) anunciaron nuevos bloqueos en la CDMX en al menos seis puntos de la capital, motivo por el que respondieron las autoridades sobre posibles medidas para permitir el libre tránsito.

A continuación te decimos cuáles son las principales calles afectadas, pues se prevé que las movilizaciones inicien concentraciones a partir de las 8 de la mañana, todo con el objetivo de expresar su rechazo por la desaparición de los fideicomisos del PJF.

Mediante un comunicado, el Gobierno de la CDMX solicitó a los manifestantes a "hacer un uso pacífico de su derecho a la manifestación y a no bloquear avenidas", por lo que no se ha confirmado que impidan el tránsito y esto podría variar con el paso de las horas.

¿En dónde habrá manifestaciones por trabajadores del Poder Judicial en la CDMX?

Estas son las 14 sedes del PJF donde se esperan concentraciones y posibles afectaciones viales por la congregación de personas. Mantente al tanto del siguiente minuto a minuto con cada actualización y no olvides seguir las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca con las noticias en vivo.



Edificio sede San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina No. 2 , Col. Del Parque.

, Col. Del Parque. Instituto de la Judicatura Federal, ubicado en Sidar y Rovirosa No. 236 , Col. Del Parque.

, Col. Del Parque. Edificio Sede Insurgentes Sur, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 2417 , Col. San Ángel.

, Col. San Ángel. Edificio Prisma, ubicado Av. Insurgentes Sur No. 2065 , Col. San Ángel.

, Col. San Ángel. Edificio Florida, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1888 , Col. Florida.

, Col. Florida. Edificio Ajusco, ubicado en Picacho Ajusco No. 170 - 200 , Col. Jardines en la Montaña.

, Col. Jardines en la Montaña. Edificio Reclusorio Preventivo Norte, ubicado en Jaime Nunó No. 175 , Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar.

, Col Cuautepec Barrio Bajo Zona Escolar. Edificio Reclusorio Preventivo Sur, ubicado en Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña y P , ubicado en Col. San Mateo Xalpa.

, ubicado en Col. San Mateo Xalpa. Almacén General, ubicado en Antiguo Camino Culhuacán No. 202 , Col. Santa Isabel Industrial.

, Col. Santa Isabel Industrial. Edificios Revolución, ubicados en Av. Revolución No. 1508 - 1340 , Col. Guadalupe Inn.

, Col. Guadalupe Inn. Edificio Periférico Sur y Las Flores, ubicado en Blvd. López Mateos No. 1950 - 2321, Col. Tlacopac.

- 2321, Col. Tlacopac. Torre Zafiro II, ubicado en Periférico Sur No. 4124 , Col. Jardines del Pedregal.

, Col. Jardines del Pedregal. Edificio Canoa, ubicado en Canoa No. 79 , Col. Tizapan San Ángel.

, Col. Tizapan San Ángel. Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicada en Bucareli No. 22 - 24, Col. Centro.

#AlertaVialFIA | A partir de las 8:00 am se prevén #bloqueos en 14 puntos de la capital, por parte de trabajadores del #PoderJudicial de la Federación.



El gobierno capitalino amagó con tomar acciones para garantizar el #libre tránsito.https://t.co/aRfC4KpQkv pic.twitter.com/G9DNyfcGQx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

EN VIVO: Las manifestaciones y afectaciones viales por trabajadores del PJF en la CDMX

El equipo de reporteros de FIA se encuentra desplegado en la Ciudad de México para el minuto a minuto de los posibles bloqueos y manifestaciones por los trabajadores del Poder Judicial, reportes que se irán actualizando en esta página.

13:40 HORAS | CONFRONTACIÓN ENTRE MANIFESTANTES Y POLICÍAS

FIA fue testigo de una confrontación entre manifestantes y elementos de la SSC, concretamente al exterior de Poder Judicial Federal en Insurgentes Sur, cerca de Periférico.

Confrontación entre manifestantes del PJF y elementos de la SSC|FIA

11:00 HORAS | LIBERACIÓN DE AVENIDAS

FIA confirma la liberación de la Carretera Picacho-Ajusco; así como en la Calzada Ignacio Zaragoza y Eduardo Molina. Por otro lado, inician los llamados para liberar los carriles centrales de Periférico, cerca de Barranca del Muerto.

10:13 HORAS | CIERRE EN LA PICACHO-AJUSCO

Se mantiene el cierre en la Carretera Picacho-Ajusco. Tránsito completamente detenido en la lateral de Periférico hasta el Hospital Ángeles.

10:00 HORAS | SE RETIRA EL CIERRE EN BUCARELI Y REFORMA

Alrededor de 100 trabajadores del PJF bloquearon el cruce de avenida Bucareli y Paseo de la Reforma, esto con el fin de mostrar su inconformidad a la extinción de fideicomisos. Se suma a las varias protestas en distintos puntos de la CDMX. Toma previsiones.

#AlertaVialFIA | #Policías antimotines de la @SSC_CDMX repliegan a trabajadores del #PoderJudicial que protestaban en #Reforma y Bucareli.



Bajo el grito de “¡somos #abogados, no somos acarreados!”, empleados fueron cediendo espacio ante los #uniformados.https://t.co/g9F5fW3sS4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

9:10 HORAS | CIERRE EN PERIFÉRICO

¡Cierre en carriles centrales de Periférico! El cierre es parcial, a la altura de Las Flores con dirección a Viaducto Miguel Alemán. Dejan pasar algunos autos, pero hay severas afectaciones viales en ambos sentidos.

¡Cierre en carriles centrales de Periférico! El cierre es parcial, a la altura de Las Flores con dirección a Viaducto Miguel Alemán|FIA

8:50 HORAS | CIERRE EN LA LATERAL DE PERIFÉRICO

Cierre en la lateral de Periférico Sur, de sur a norte, a la altura de Barranca del Muerto. Toma previsiones.

Bloqueos en la CDMX: Cierre en la lateral de Periférico Sur, de sur a norte, a la altura de Barranca del Muerto.|FIA

8:35 HORAS | CIERRE EN LA CARRETERA PICACHO-AJUSCO

En este momento, trabajadores del Poder Judicial de la Federación cierran la vialidad en la carretera Picacho Ajusco. Exigen que la Cámara de Diputados no vote por la extinción de sus fideicomisos, que afectarían derechos como sus pensiones.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación cierran la vialidad en la carretera Picacho-Ajusco|FIA

8:20 HORAS | CIERRE EN INSURGENTES

Otro grupo de trabajadores del PJF cierra la avenida Insurgentes, casi esquina con la avenida de La Paz, en la conocida Torre Prisma, en San Ángel. Toma previsiones.

#AlertaVialFIA | Un grupo de trabajadores del #PoderJudicial cierran avenida #Insurgentes, casi esquina con la avenida de La Paz, en la conocida Torre Prisma, en #SanÁngel.



Demandan que no los despojen de sus derechos labores y prestaciones.https://t.co/tYDR48FBY3 pic.twitter.com/lRdRe9ketw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

¿Por qué el Poder Judicial convocó a un paro nacional?

Recientemente, se aprobó en el Congreso una propuesta impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual busca la eliminación de 13 fideicomisos del PJF, equivalente a más de 20 millones de pesos para 2024 y dejando solamente uno sin afectación, lo que ha generado el rechazo de los trabajadores. Consulta en este enlace toda la información referente al paro nacional convocado por el PJF iniciado desde el lunes.

