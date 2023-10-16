Trabajadores del Poder Judicial convocan a paro nacional este lunes en contra de la eliminación de fideicomisos

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal convocó a un paro nacional para este lunes 16 de octubre a las 09:00 horas, esto en protesta contra el proyecto legislativo que busca extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Gilberto González, aseguró que se podrían movilizar hasta 40 mil trabajadores este día. A través de un comunicado, el sindicato llamó a manifestarse a las 09:00 horas en las entradas principales del recinto, además de que acudan vestidos de rojo y de negro.

Desde antes de la hora citada, comenzaron a poner mantas con la leyenda "El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos". Esto se replicó en distintas sedes del Poder Judicial, como es el caso de Morelos, que se sumó al paro de labores.

Trabajadores del #PoderJudicial convocan a paro nacional, contra la eliminación de #fideicomisos.



Se espera la movilización de 40 mil #trabajadores.https://t.co/93D8kTjbKY pic.twitter.com/DpXHuFSIuu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

¿Por qué el Poder Judicial convocó a un paro nacional?

El dictamen propuesto por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca la eliminación de 13 de 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación, lo equivalente a más de 20 millones de pesos para 2024. Según el presidente, esto tendría como objetivo, “acabar con los privilegios de altos funcionarios”.

La Barra Mexicana de Abogados sostiene que el Poder Judicial no puede estar a merced de ninguno otro Poder, por lo que es inadmisible que los diputados federales pretendan reducir el presupuesto del Poder Judicial, limitando de manera importante la operatividad del sistema de justicia, en rubros claves como la defensoría de oficio y cuestionó que se pretenda afectar los derechos de los trabajadores a través de la eliminación de los fideicomisos relacionados con obligaciones patronales laborales de seguridad social, como pensión y vivienda, entre otros, así fijó su posición en un comunicado.

¿Qué vialidades son afectadas por el paro del Poder judicial?

Trabajadores del Poder Judicial cerraron el paso en las avenidas aledañas a la Cámara de Diputados, específicamente la Calzada Ignacio Zrafoza y Eduardo Molina. Al grito de "¡todos somos uno y uno somos todos!", los empleados exigieron la detención de la iniciativa de Morena.