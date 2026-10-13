Sin aumento en 10 años: Policía de Cuernavaca va a paro; exigen alza en su salario

Integrantes de la Policía de Cuernavaca, Morelos, iniciaron un paro de labores en demanda de un aumento salarial, ya que, aseguran, en una década sus ingresos se han visto congelados.

¿Por qué iniciaron un paro de labores los policías de Cuernavaca?

Diversos integrantes del cuerpo policial dieron un ultimátum al gobierno de la capital morelense o, de lo contrario, reactivarían las protestas. Varios destacaron que existen elementos con sueldos de 10 mil pesos mensuales. Mientras que hay otros compañeros de recién ingreso que ganan cerca de 15 mil pesos al mes.

📣 Policías en Morelos mantuvieron un paro de labores durante la mañana de este lunes, debido a que no se les ha respetado la homologación salarial; el Ayuntamiento atendió la situacion y en próximos días el Cabildo presentará un tabulador para el aumento salarial.



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Además, al menos 70 elementos hicieron una protesta en la que se negaron a patrullar el lunes 12 de octubre de 2026, ya que les habían prometido un aumento desde inicios de este mes, pero hasta la fecha no se les ha reflejado en la quincena que les debían pagar el 10 de octubre.

La respuesta del Ayuntamiento de Cuernavaca ante las protestas

El ayuntamiento de Cuernavaca informó que la Policía Vial realizaría los patrullajes. Además, aseguró que propondrá ante el Cabildo que se apruebe un tabulador que garantice un sueldo mensual a los agentes de 17 mil 701 pesos retroactivo al 1 de octubre.

