Partido de Netanyahu gana las elecciones de Israel, pero no obtiene la mayoría absoluta

El partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, Likud, encabezó los resultados de las elecciones de Israel, al obtener 27 escaños del Parlamento, frente a los 21 conseguidos por Yashar, la formación de Gadi Eisenkot.

Con estos resultados, la coalición favorable a Netanyahu reúne 53 escaños, mientras que el bloque opositor suma 48.

Netanyahu no tiene la mayoría absoluta

Benjamín Netanyahu necesita conseguir ocho escaños adicionales para alcanzar la mayoría absoluta, mientras que Eisenkot requiere 13.

Por ello, ninguno de los dos bloques puede gobernar en solitario, de modo que deberán buscar acuerdos con las formaciones árabes o con legisladores del sector contrario.

Denuncian irregularidades en las elecciones de Israel

Las autoridades comenzaron a revisar denuncias relacionadas con posibles irregularidades durante la votación, pues el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, solicitó por escrito al director del Shin Bet, David Zini, que investigue señalamientos sobre una eventual intervención extranjera en los comicios.

#AlMomento | El bloque opositor en Israel, encabezado por Gadi Eisenkot toma ligera ventaja con 52 escaños en las elecciones legislativas. Benjamin Netanyahu se queda con 50. No alcanzan mayoría. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/HIwtRrgT1J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

La petición se produjo después de que el Likud, partido de Benjamín Netanyahu, denunciara presuntas anomalías, entre ellas la supuesta aparición de miles de sobres que contenían dinero en efectivo junto con papeletas de Raam, una de las formaciones árabes.

Sin embargo, Dean Livne, director de la Comisión Electoral Central, defendió la validez del proceso y rechazó que existieran pruebas de irregularidades generalizadas.

La policía israelí también descartó la denuncia presentada por el Likud, mientras continúan las gestiones relacionadas con las acusaciones sobre una posible injerencia extranjera.

¿Qué sigue en el proceso electoral de Israel?

El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibirá los resultados oficiales la semana del 1 al 6 de noviembre y, a partir de ese momento, iniciará consultas con los representantes de los partidos políticos para determinar quién tendrá la oportunidad de formar el siguiente gobierno.

Herzog llamó a las distintas fuerzas políticas a mantener una postura abierta durante las negociaciones, con el propósito de facilitar un acuerdo que permita establecer una nueva administración y evitar que el país tenga que celebrar nuevamente elecciones.