¡Atención! En estas oficinas puedes tramitar el pasaporte mexicano en 2023

El pasaporte mexicano es uno de los documentos indispensables que toda persona debe tener a la mano, sobretodo si te consideras un viajero o, requieres trasladarte a otra zona por motivos personales y de trabajo, por esa razón es importante identificar la ubicación de las oficinas en México durante este 2023.

El uso del pasaporte mexicano no sólo es necesario para viajar, también sirve como identificación personal en caso de requerir un trámite y no contar con INE; actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha modificado las características del pasaporte con la intención de mejorar las medidas de seguridad de cada y evitar fraudes u otro tipo de acciones indebidas.

De momento, existen 45 delegaciones en todo el país que te permiten tramitar el pasaporte; sin embargo, antes de acudir es importante estar informado sobre los requisitos que pide la SRE, así como los costos, pues depende de la vigencia según tus intereses.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2023?

Cada año la Secretaría de Relaciones Exteriores modifica los precios del pasaporte mexicano, a partir del 1 de enero del 2023 aumentó un total de 60 a 250 pesos dependiendo la vigencia del mismo, pues puede ser de tres, seis o 10 años.

Por esta razón el costo del pasaporte mexicano en 2023 maneja los siguientes costos:



815 pesos por un año (sólo aplica para menores de tres años).

1,585 pesos por tres años.

2,155 pesos por seis años.

3,780 pesos por diez años.



¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano en 2023?

¡Atención! Para tramitar el pasaporte mexicano es necesario registrarse en la página de “Citas” de la Secretaría de Relaciones Exteriores, posteriormente se te pedirán tus datos personales y la nacionalidad, una vez realizado el proceso se elige la vigencia, el día de la cita, la hora y la oficina en la que se realizará el trámite.

Al realizar la cita los requisitos que pide la SRE para tramitar el pasaporte mexicano en 2023 son:



Original y copia certificada del acta de nacimiento.

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de pago de acuerdo a la vigencia que se solicitó.

Pasaporte antiguo (en caso de renovación).

Además, este 18 de abril, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, abrió una nueva manera de sacar la cita del pasaporte mexicano; se hará vía WhatsApp y el número para realizar el trámite es 558932-4827.

Presentamos hoy las citas por pasaporte vía WhatsApp , sigue Facebook . Felicitaciones a Carlos Candelaria y su equipo por este importante adelanto. pic.twitter.com/7lUUlGdb5p — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 18, 2023

Pasaporte Mexicano: Ubicación de las oficinas para tramitarlo en México este 2023

En México se ubican 45 oficinas que ofrecen los servicios para tramitar el pasaporte mexicano; sin embargo, la CDMX se lleva la mayoría en módulos centrales, mismos que se ubican en el AICM, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Zona Oriente y las oficinas de enlace en la Zona Metropolitana.

Las oficinas centrales del pasaporte mexicano en otros estados se ubican en las siguientes zonas: