¡Llévatelo de viaje! Estos son los costos y requisitos del pasaporte mexicano para niños

¿Estás planeando viajar al extranjero con tu hijo? Entonces recuerda tramitar su pasaporte mexicano para niños con el que podrán disfrutar de ese destino que tanto te ha pedido visitar durante los últimos años. Aquí te compartimos cuáles son los costos y requisitos.

Lo primero que debes saber es que el pasaporte que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es el único papel oficial que garantiza y acredita tanto tu nacionalidad como tu identidad. Además, es reconocido por los países miembros de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), líneas aéreas y autoridades nacionales y extranjeras.

Otro dato a tener en cuenta es que, el pasaporte mexicano, te permite recibir atención y auxilio por los consulados y embajadas distribuidas en el mundo, los cuales al momento de presentar tu oficio validarán tus datos personales, imagen fotográfica, huellas digitales y otros datos biométricos.

¿Qué se necesita para sacar el pasaporte de un menor de edad en México?

Para sacar el pasaporte mexicano para niños es necesario cumplir con alguno de los documentos que exige la cancillería dentro de los siguientes cinco pasos:



Acreditación de nacionalidad : Copia certificada del acta de nacimiento, carta de naturalización o copia certificada del acta de nacimiento expedida por las Oficinas Consulares.

: Copia certificada del acta de nacimiento, carta de naturalización o copia certificada del acta de nacimiento expedida por las Oficinas Consulares. Acreditación de identidad : Cédula de identidad, credencial escolar vigente, cédula de identidad personal, constancia médica con fotografía, carta de naturalización, entre otros.

: Cédula de identidad, credencial escolar vigente, cédula de identidad personal, constancia médica con fotografía, carta de naturalización, entre otros. Comparecencia de los padres : Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, cartilla de identidad del Servicio Militar Liberada, entre otros.

: Pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, cartilla de identidad del Servicio Militar Liberada, entre otros. Pago : Entregar comprobante del pago de derechos.

: Entregar comprobante del pago de derechos. Curp: Copia simple de la Clave Única de Registro Población (CURP).

Costo del pasaporte mexicano para niños 2023

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el costo de los derechos por el pasaporte mexicano para niños 2023 es el siguiente, según el periodo de vigencia:



Vigencia de 1 año: 815 pesos.

Vigencia de 3 años: 1,585 pesos.

Vigencia de 6 años: 2,155 pesos.

Vigencia de 1 año con beneficio del 50%: 405 pesos.

Vigencia de 3 año con beneficio del 50%: 795 pesos.

Vigencia de 6 años con beneficio del 50%: 1,075 pesos.

El beneficio del 50% en los costos del pasaporte es aplicable únicamente para personas menores de edad con discapacidad, quienes deberán comprobarlo mediante la presentación de uno de los siguientes documentos:



Original de la constancia o certificado médico expedido por alguna institución pública de salud o de seguridad social.

Original y copia de la credencial nacional para personas con discapacidad expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

¿Cómo sacar la cita para tramitar el pasaporte mexicano?

Actualmente tienes dos opciones para iniciar el trámite del pasaporte mexicano para niños, sin embargo, el proceso de recepción, validación de documentos y registro de datos biométricos es completamente presencial, con previa cita, en alguna de las 45 delegaciones que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para iniciar el trámite es necesario registrar una cita, la cual puedes solicitar aquí. Mientras que, si prefieres hacerlo vía telefónica, puedes comunicarte, sin costo, al 55 893 (24827), de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

La cancillería atiende, según su página web, de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Mientras que, si estás en la Ciudad de México, las delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Cuauhtémoc, prestan servicio sábados y domingos de 08:00 a 15:00 horas.