¿Por qué le dicen Peje o Pejelagarto a AMLO como apodo?

En México, es frecuente que en la política se use algún apodo para llamar a determinados políticos, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se le conoce principalmente como “Peje” o "Pejelagarto", qué significa este sobrenombre y por qué se le dice así al mandatario.

Desde sus inicios, a López Obrador se le puso el sobrenombre de “Peje” no por su parecido con esta especie de pez, sino por su lugar de origen.

¿De dónde es el Peje o AMLO?

AMLO es originario de Tabasco, principalmente de un lugar llamado Tepetitán, que se encuentra en el municipio de Macuspana.

El “Peje” fue llamado así por su lugar de origen, es decir, por provenir de Tabasco, en donde esta especie de pez forma parte de la gastronomía tabasqueña. Es por ello que desde sus inicios en la política en su búsqueda por la Presidencia de México, los adversarios de AMLO le llamaron así.

De visita en Tepetitán, en Macuspana, Tabasco. pic.twitter.com/7YgsYWomrg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 14, 2020

¿Qué significa Peje?

El apodo que se da a AMLO proviene del nombre de este tipo de pez llamado en realidad como “Pejelagarto”, por lo que “Peje” es la contracción de su nombre.

Este pez llega a medir hasta dos metros de longevidad y se da principalmente en aguas dulces, como las que prevalecen en Tabasco.

El propio AMLO ha indicado que anteriormente el “Pejelagarto” se consideraba un plato para “pobres”, pero ahora forma parte de toda la gastronomía tabasqueña.

“El pejelagarto era comida de pobres, pero al paso del tiempo se volvió muy famoso y ahora es un platillo exquisito, el pejelagarto asado”, ha comentado AMLO en alguno de sus eventos o en sus conferencias de prensa matutinas.

Pero el “Peje” no solo se degusta asado, también llega a cocinarse en empanada, de acuerdo con el propio presidente.

¿Qué dice AMLO sobre su apodo de “Peje”?

El Presidente ha manifestado en diversas ocasiones que no le molesta ninguno de sus apodos, como el de “Peje”, incluso durante su campaña presidencial llegó a comentar sobre el origen del “Pejelagarto”.

“Y a mí me llaman ‘Peje’, pero no soy ‘lagarto’, que es también otra cosa distinta”. ha expresado cuando lo acusa de actos de corrupción.