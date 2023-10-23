Me atrapaste, es cine: Taylor Swift derrota en taquilla a Martin Scorsese

La cinta de Taylor Swift arrasó en recaudación en taquilla con la más reciente producción del cineasta Martin Scorsese “Los Asesinos de la Luna” que tuvo su primer fin de semana en los cines.

“Taylor Swift: The Eras Tour”, que es un documental que muestra la gira más reciente de la intérprete de “Anti Hero”, está en primer lugar en la taquilla de Estados Unidos y el último fin de semana ganó 31 millones de dólares, mientras que la producción de Scorsese apenas alcanzó 23 millones, de acuerdo con el medio estadounidense Variety.

Cabe recordar que la cinta de Taylor Swift tuvo su premiere el 11 de octubre y llegó a todos los cines un día después, con lo cual contabiliza apenas 11 días en las salas. En ese lapso, el documental de TayTay ha recaudado más de 100 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos, una suma que sólo 18 cintas han alcanzado este año.

Cabe recordar que Paul Schrader, quien escribió el guion de “Taxi Driver” (1976), dirigida por Martin Scorsese, es admirador de Taylor Swift e incluso compartió en julio de 2018 que acudió a un concierto de la cantante en su gira “Reputation”.

“Para mi cumpleaños 72 regalé a Andrew Wonder y a mí boletos para ver a Taylor Swift. La amé. Una máquina del negocio del espectáculo operando en su máxima eficiencia”, señaló el guionista en su cuenta de Facebook.

Además, Martin Scorsese también ha estado detrás de cintas basadas en grupos musicales, como “El último vals” (1978) donde filmó una de las últimas presentaciones de “The Band”.

¿De qué trata la última cinta de Scorsese?

La cinta “Los Asesinos de la Luna” está basada en la novela de David Grann con el mismo nombre, que muestra a conspiradores racistas en la década de 1920 quienes asesinaron a los integrantes de la nación indígena de Osage, en Oklahoma, después que descubrieran petróleo en sus tierras.

La más reciente película de Martin Scorsese cuenta con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone. Es la segunda vez en la que DiCaprio colabora con Scorsese, después de que ambos coincidieron en “El Lobo de Wall Street”.