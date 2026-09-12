¿Llegó a las costas de Campeche? Pemex controla derrame de petróleo en el Golfo de México

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) inspeccionó las acciones para controlar un derrame de hidrocarburos registrado por Pemex frente a las costas de Campeche.

Después de un sobrevuelo realizado el viernes 11 de septiembre en el Golfo de México, personal de la dependencia indicó que la fuga ya está controlada, por lo que el crudo no llegó a las playas cercanas.

Pemex controló la fuga

Los inspectores de la ASEA indicaron que la fuga se controló mediante la despresurización del ducto involucrado y el cierre de diversos pozos asociados.

Como parte de la supervisión, la agencia ordenó a Pemex continuar con las acciones necesarias para mantener bajo control el evento y realizar un monitoreo constante del ducto relacionado con la fuga.

#BoletínASEA: Realizamos visita de inspección en el Golfo de México para verificar las medidas de atención al derrame de hidrocarburos.



📰https://t.co/20CueuK8SC#SomosASEA pic.twitter.com/VxBQltE3ql — ASEA (@agencia_asea) September 12, 2026

Además, se informó que se mantendrán recorridos de verificación en la zona del Golfo de México para revisar el desarrollo de las labores y comprobar que las medidas establecidas se cumplan.

"En seguimiento al evento registrado en instalaciones marinas del Golfo de México, la ASEA, verificó las acciones implementadas por Pemex para la contención, dispersión y recuperación de hidrocarburo. Continuamos trabajando coordinadamente para la reparación del ducto y las acciones necesarias para atender el evento", añadió Pemex en su cuenta de X.

¿Por qué hubo un derrame en Campeche?

El derrame ocurrió en un ducto perteneciente a una instalación de Pemex en aguas del Golfo de México, reportándose durante la mañana del 10 de septiembre, aproximadamente a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

Tras conocerse la fuga, la Secretaría de Marina activó el Plan Local de Contingencias por Derrames de Hidrocarburos, por lo que se desplegaron elementos, equipos y recursos destinados a atender la emergencia.

El Observatorio Permanente del Golfo de México informó que personal de Pemex inició con las labores para contener el derrame, para evitar un incremento en la cantidad de hidrocarburos liberados y reducir los posibles impactos derivados, como la llegada a las costas de Campeche.

