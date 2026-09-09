Entre el asistencialismo y el recorte: Paquete Económico 2027 castiga infraestructura y Pemex

El reciente Paquete Económico 2027, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, dibuja un escenario complejo donde se deja ver que la prioridad gubernamental se concentra en sostener el vasto entramado de programas sociales y pensiones universales, frente a una evidente contención en áreas de inversión productiva. Así es como impacta al ciudadano de a pie.

De acuerdo con el análisis de los 15 puntos clave del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el proyecto fiscal para el próximo año busca recortar el déficit y consolidar las finanzas públicas, aunque esta disciplina financiera alcanza de forma directa a sectores estratégicos como la infraestructura y la industria petrolera.

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Mientras que el gasto federalizado (el que transfiere a las entidades federativas (estados y municipios) y los recursos destinados a salud y educación registran incrementos importantes con la justificación de apuntalar los compromisos de la administración.

Ajustes en Pemex e infraestructura frente a la prioridad asistencial

El impacto más visible de este ajuste presupuestario recae en los recursos asignados al sector energético y de obras públicas. Según la radiografía económica, se propone una inversión que resiente reducciones significativas del Gasto Neto Total, mientras que las transferencias y el menor apoyo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) reflejan una contracción importante justificada como parte de una estrategia de contención del gasto operativo de la petrolera.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega el Paquete Económico 2027 al H. Congreso de la Unión.



El Paquete Económico 2027 presenta la estrategia de política económica que guiará las acciones del Gobierno de México hacia el tercer año de la… pic.twitter.com/jTLv3VzDj5 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 9, 2026

Esta disminución en los flujos destinados a la paraestatal contrasta fuertemente con el robusto presupuesto asignado a los fondos de cuidados, pensiones y educación básica, los cuales concentran la mayor parte de los recursos públicos y con ello de nuevo está sobre la mesa el cuestionamiento sobre cómo financiar el desarrollo nacional sin descuidar los equilibrios macroeconómicos, pues todo golpea al país al final.

Para los especialistas, este diseño económico confirma que el margen de maniobra fiscal se encuentra estrechamente limitado por el peso ineludible del gasto social. Así, mientras el Estado blinda los apoyos universales y el sistema de salud, el costo de la consolidación fiscal recae en la desaceleración de proyectos de infraestructura y en un menor margen operativo para las empresas productivas del Estado, marcando el pulso financiero que imperará durante todo el ejercicio fiscal de 2027.

