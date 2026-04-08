¡Van contra la mamá de Mafer! Pemex presenta denuncia contra Virginia Guillén tras los XV años de más de 40 millones de pesos

Uno de los "eventos del siglo" que sacaron a la luz muchas irregularidades en Tabasco, vuelve al foco tras confirmarse la identidad de la mamá de Mafer. La "bomba" finalmente estalló en las oficinas de la petrolera estatal. Pemex anunció que ya presentó una denuncia formal contra Virginia Guillén Ávalos ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción después de la gran fiesta de XV años que organizó para su hija .

La supuesta intención es esclarecer si existe alguna responsabilidad administrativa por el presunto enriquecimiento de la empleada, quien recientemente organizó una de las fiestas de XV años más caras de las que se tenga registro en Tabasco.

Tras los lujosos XV en Tabasco, revelan que la madre de la festejada trabaja en Pemex y posee casas, terrenos y un auto de lujo pagado al contado.



Además, el padre habría obtenido contratos millonarios con la paraestatal.



Surgen dudas por posibles conexiones políticas...… pic.twitter.com/QMHy4UMEZK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

¿Qué puesto tiene Vriginia Guillén en Pemex?

El punto que genera más ruido en este caso es el puesto que Virginia desempeña en la empresa. Oficialmente, aparece como auxiliar técnico B en el área de exploración y producción. Algo que resulta difícil de ignorar, pues una trabajadora de ese rango difícilmente podría costear un evento con 5 mil invitados y artistas de talla internacional.

La denuncia busca que la Secretaría Anticorrupción determine si el nivel de vida de la empleada coincide con lo que percibe mes con mes en su nómina.

Los lujos de Virginia Guillén que "no cuadran"

Más allá de la fiesta, han salido a la luz otros datos sobre las finanzas de Guillén. Se le encontró un vehículo de lujo con un valor superior a los 329 mil pesos, el cual fue liquidado en una sola exhibición; es decir, sin necesidad de créditos.

Además, sus declaraciones patrimoniales están bajo revisión minuciosa para ver cómo pasó de adquirir una casa con crédito sindical en 2008 a ser la anfitriona de un festejo que superó los 3 millones de dólares.

Familia de Mafer y Pemex resultaron ser bastante conocidos

Aunque la denuncia es contra Virginia, el nombre de su esposo, Juan Carlos Guerrero Rojas, es una de las piezas que también exhibe el vínculo con Pemex.

El padre de la quinceañera es dueño de Petroservicios Integrales México, empresa que apenas en 2023 firmó un contrato por más de mil 800 millones de pesos con Pemex para el mantenimiento de pozos..

¿Cuánto costaron los XV años de Mafer?

El costo de la fiesta de Mafer representa casi cuatro veces lo que se gasta en obras de movilidad en zonas importantes de la capital del país. Mientras la familia celebraba en un salón de 9 mil metros cuadrados, el ojo público comenzó a cuestionar qué tan en regla están los contratos tan grandes de la paraestatal para que terminaran financiando lujos que parecen fuera del ideal de "austeridad" que predica Morena.

¡Fiesta de millones! 🌟



Esto habrían costado los XV años de Mafer en Tabasco



Toda la información: https://t.co/mE28PgLJyi pic.twitter.com/23gwSTKmIh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

¿Qué pasará con Virginia Guillén, mamá de Mafer?

Virginia tendrá que demostrar que cada peso tiene un origen legal y que su posición dentro de la petrolera no influyó en los negocios de su esposo.