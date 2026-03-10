¿Dónde quedó la austeridad? Los millonarios contratos de la 4T que financiaron los XV años de Mafer en Tabasco

Juan Carlos Guerrero Rojas no habría podido organizar los XV años de su hija Mafer en Tabasco sin los gigantescos contratos de Petróleos Mexicanos que recibió durante el sexenio de López Obrador.

Investigaciones periodísticas señalan que tan solo en 2019, su grupo empresarial obtuvo cerca de 2 mil millones de pesos para trabajos en plataformas de exploración. Este flujo de efectivo constante es lo que permitió pagar una producción que costó 3.2 millones de dólares (57 millones de pesos), casi lo cuádruple que obras urgentes de movilidad en la capital del país.

El empresario de las 17 caras y sus nexos políticos en Tabasco

Juan Carlos Guerrero Rojas no solo es un contratista; es dueño de al menos 17 empresas que abarcan desde el sector inmobiliario hasta gasolineras. Según el periodista Mario Maldonado, para manejar tal cantidad de negocios vinculados a Pemex, se necesita una cercanía total con la cúpula del poder.

Se menciona que estos beneficios llegaron gracias a su relación con figuras clave como Octavio Romero Oropeza (director general de PEMEX durante sexenio de AMLO y ahora encargado del INFONAVIT) y Marcos Herrería (ex director corporativo de Administración y Servicios en PEMEX y también encargado del INFONAVIT), quienes manejaron la petrolera con mano de hierro desde Tabasco.

Invitados de la 4T en la fiesta de XV años de Mafer

La política y los negocios se mezclaron en la pista de baile. Entre los 5 mil invitados destacaron figuras como el senador morenista Sabino Herrera y Héctor Peralta Grappin (exalcalde ligado al gobernador de Tabasco) , confirmando que el empresario se mueve en los círculos más altos del partido oficial.

La irregularidades no paran ahí, pues en 2022, la Secretaría de Finanzas intentó iniciarle un proceso legal por responsibilidad solidaria al papá de Mafer, pero este no procedió.

Los "nuevos ricos" de la 4T bajo la lupa en Tabasco

El caso de Guerrero no es aislado. Analistas señalan que personajes como Amílcar Olán (contratista del Tren Maya y Tren Interoceánico) , cercano a los hijos del expresidente, también han acumulado fortunas que terminan en paraísos fiscales. A esto se suman los señalamientos contra Adán Augusto López, a quien se le acusa de favorecer a amigos y cuñados con contratos que superan los mil 100 millones de pesos.

La lista de beneficiados crece mientras la economía de Tabasco, irónicamente, muestra signos de decrecimiento.

Gobierno rico con pueblo pobre: La cruda realidad

Políticos de oposición, como Rubén Moreira y Ricardo Anaya, han criticado este "dinero derramado" en momentos de crisis. Mientras los ciudadanos de Tabasco enfrentan mayores índices de pobreza, los excesos se vuelven costumbre entre quienes predican la austeridad.

Esta fiesta de 57 millones de pesos es la evidencia más clara de que en el nuevo régimen, los lujos extremos se han vuelto el sello distintivo de los amigos del poder, dejando al pueblo solo con el discurso.