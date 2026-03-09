¡La fiesta no para! Así fue el lujoso “after” de los XV años de Mafer en Villahermosa, Tabasco

Para los invitados a los XV años de Mafer, una sola noche de lujo y con un valor de 57 millones de pesos no fue suficiente. La celebración se prolongó con una recepción de día, aprovechando el clima de Tabasco para una convivencia al aire libre.

Si la noche anterior fue un festival de música urbana y pop, el segundo día buscó un ambiente más tradicional pero sin bajar la guardia en el presupuesto.

Así fue el "after" de los XV años de Mafer

A diferencia del banquete formal de la noche principal, el menú del after fue un homenaje a la cocina regional y de asador. Los invitados se deleitaron con cortes de carne y caldos tradicionales, ideales para reponer fuerzas tras una jornada que incluyó los éxitos de J Balvin.

Aunque el ambiente parecía más "sencillo", la logística para alimentar a miles de personas por segundo día consecutivo tampoco se escatimó en gastos.

Gilberto Gless pone el ambiente en el "after" de Mafer

La música en vivo no paró. Para amenizar la tarde, la familia contrató al famoso imitador Gilberto Gless, quien se encargó de poner el toque de humor y nostalgia con sus parodias. Este show se suma a la larga lista de celebridades que desfilaron por el evento, como Galilea Montijo y Belinda.

Cada contratación refuerza la imagen de opulencia que ha causado indignación en redes, especialmente por la rapidez con la que el padre de la joven ha acumulado contratos con el gobierno.

#Tabasco | La fiesta de XV de Mafer no terminó con el primer festejo. Al día siguiente, el lujo continuó con un after en Villahermosa, donde los invitados disfrutaron de una recepción al aire libre.



El menú incluyó asador y caldos tradicionales, mientras que la música estuvo a… pic.twitter.com/wlOroMVyyW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Juan Carlos Guerrero dio a su hija regalos de medio millón

Mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, en redes sociales seguían los ecos de los regalos de lujo. Se filtró que la influencer Priscila Escoto ayudó a elegir una bolsa Birkin de Hermès para Mafer, un accesorio que puede costar más de 500 mil pesos. Este tipo de detalles son los que tienen al empresario Juan Carlos Guerrero en el ojo del huracán; muchos se preguntan cómo un contratista de Pemex termina pagando cifras millonarias.

Una opulencia que choca con la realidad del país

El despliegue de riqueza en Villahermosa ha sido calificado como un exceso innecesario. Comparado con presupuestos de obras públicas que apenas alcanzan para parchar calles, el gasto en los XV de Mafer parece una burla para muchos.

La "fiesta del siglo" terminó siendo una exhibición de poder político y económico que ha encendido el debate sobre cómo los contratistas de la nación gozan fiestas de lujo.