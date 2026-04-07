¿De dónde salió el lujo? El rastro de dinero tras los XV años en Tabasco de Virginia Guillén

La suntuosa celebración de XV años en Tabasco sigue dando de qué hablar, pero esta vez el foco no está en el festejo, sino en las finanzas de quienes lo organizaron. Virginia Guillén Ávalos, la madre de la joven agasajada, es empleada de la empresa Petróleos Mexicanos, donde se desempeña bajo el cargo de auxiliar técnico B dentro del área de exploración y producción.

Este vínculo laboral ha despertado curiosidad tras conocerse el nivel de vida y las adquisiciones que la trabajadora petrolera ha reportado formalmente.

A través de una revisión a sus registros patrimoniales de 2021, se reveló que Guillén Ávalos posee un inventario de bienes que incluye múltiples viviendas y extensiones de tierra.

Entre sus posesiones resalta la compra de un vehículo de gama alta con un valor de 329 mil 900 pesos, el cual fue liquidado en una sola exhibición. Asimismo, la información detalla que una de sus casas fue obtenida en 2008 utilizando un esquema de financiamiento hipotecario otorgado directamente por el sindicato de la industria petrolera.

¿Vínculos políticos y contratos millonarios? La sombra de la duda en Pemex

Por otro lado, la solvencia económica de la familia no solo recae en los ingresos de Virginia. El padre de la quinceañera, Juan Carlos Guerrero Rojas, también mantiene una relación estrecha con la paraestatal, aunque desde el sector de los negocios.

Tras los lujosos XV en Tabasco, revelan que la madre de la festejada trabaja en Pemex y posee casas, terrenos y un auto de lujo pagado al contado.



Además, el padre habría obtenido contratos millonarios con la paraestatal.



Surgen dudas por posibles conexiones políticas...… pic.twitter.com/QMHy4UMEZK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Durante la administración de López Obrador, Guerrero Rojas resultó beneficiado con acuerdos contractuales de gran envergadura económica con Petróleos Mexicanos. Se presume que estos beneficios fueron posibles gracias a sus nexos directos con figuras políticas pertenecientes al movimiento de la cuarta transformación.

¿Cómo una auxiliar de Pemex costea una vida de lujos? El patrimonio bajo la lupa

La situación ha generado una serie de cuestionamientos sobre cómo una empleada con un puesto técnico y un empresario con conexiones políticas pudieron financiar una fiesta de tal magnitud.

La investigación pone sobre la mesa el origen de las propiedades y los terrenos mencionados en la declaración de la trabajadora, sumado a la facilidad con la que se adquirió un auto de más de 300 mil pesos sin necesidad de crédito.

¿Lujo financiado por el petróleo? Las claves detrás de la fortuna de los XV años en Tabasco

Mientras los detalles de los contratos millonarios del padre siguen vigentes, la opinión pública observa con atención la relación entre los puestos operativos en el sector energético y los beneficios económicos derivados de influencias políticas.

El caso de esta familia tabasqueña se ha vuelto un ejemplo de las dudas que surgen cuando el estilo de vida de los trabajadores públicos y sus contratistas no parece coincidir con la austeridad esperada.

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Con una madre que declara múltiples inmuebles y un padre con acceso a recursos masivos de la industria energética, la fiesta de 15 años parece ser solo la punta del iceberg de una red de beneficios y propiedades que hoy están en el centro del debate nacional.

