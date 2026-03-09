¡Fiesta de millones! Esto habrían costado los XV años de Mafer en Tabasco

Una mega fiesta de XV años en Villahermosa, Tabasco, se volvió tendencia nacional luego de que se filtraran videos de un despliegue de riqueza pocas veces visto en el país. El festejo de Mafer, hija del empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas, contó con un salón de 9 mil metros cuadrados para 5 mil invitados y conciertos privados de estrellas de talla mundial.

Sin embargo, el brillo de la fiesta se vio opacado por las críticas al origen de los recursos, pues el costo total de la celebración —unos 3.2 millones de dólares (57 millones de pesos aproximadamente)— representa casi lo cuádruple de lo que se gasta en obras de movilidad en ciudades importantes como la CDMX.

Así fue el salón donde se celebraron los XV de Mafer

El festejo no escatimó en espacio ni en lujo. Se utilizó un salón de 9 mil metros cuadrados con capacidad para más de 5 mil personas, el cual fue adornado de manera fastuosa para recibir a los invitados.

Este despliegue de opulencia en Villahermosa ha sido calificado por algunos como "la fiesta del siglo", ya que nadie recuerda un evento de tal magnitud, ni siquiera entre los sectores más acaudalados de la región.

¿Cuánto cobra J Balvin por evento privado?

La música fue el plato fuerte de la noche con artistas que cobran fortunas por presentación. Belinda le cantó las mañanitas a la festejada, mientras que J Balvin ofreció un concierto completo. También se presentaron Xavi, el grupo Matute y la conducción estuvo a cargo de Galilea Montijo.

Este elenco estelar le habría costado millones de pesos, pues según la agencia consultora de eventos, Celebrity Talent International, solamente J Balvin cobra alrededor de 500 mil y 749 mil dólares (8 millones a 13 millones).

Los XV de Mafer en #Villahermosa, #Tabasco, se volvieron tendencia en redes por su nivel de producción, artistas invitados y presencia de celebridades. 🎉



La megafiesta desató una pregunta entre los usuarios: ¿quién es el papá de la quinceañera que organizó este evento de lujo?… pic.twitter.com/2lb6QKHOHN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Mafer es hija de un contratista de Pemex

Detrás de la fastuosa fiesta está Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario del sector petrolero. Guerrero Rojas es dueño de empresas como Petroservicios Integrales México, la cual obtuvo en 2023 un contrato por 104 millones de dólares ( mil 850 mil millones de pesos aproximadamente) con Pemex para el mantenimiento de pozos.

El contraste entre estos contratos millonarios y el gasto en la fiesta de su hija ha puesto su nombre en el centro de la polémica.

XV de Mafer en Tabasco resalta irregularidades

El evento también reveló los nexos políticos de Guerrero Rojas. Entre los asistentes y socios se identificó a Héctor Peralta Grappin, exalcalde de Comalcalco, municipio de donde proviene el grupo político que gobierna Tabasco actualmente.

Estos vínculos, sumados a que en 2022 la Secretaría de Finanzas intentó iniciarle un proceso legal, han provocado que la fiesta sea vista como algo más que un evento familiar: una exhibición de poder y posibles irregularidades.