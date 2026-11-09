Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: Calendario de pagos del 9 al 13 de noviembre

El último periodo de dispersión del año ya arrancó para los beneficiarios de los programas sociales del Bienestar, entre ellos la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

Las autoridades dieron a conocer el calendario oficial de pagos del 9 al 13 de noviembre, el cual se realiza de forma escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Estas son las letras a las que les toca y qué otros programas entran en este mismo calendario.

¿Qué programas del Bienestar entran en estas fechas de pago?

El calendario publicado por las autoridades abarca de manera conjunta a cinco de los apoyos económicos principales dirigidos a la población.

Los programas que participan en esta dispersión de recursos son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, y Sembrando Vida.

Cómo se organiza el calendario por letra del apellido

Para evitar filas largas y agilizar la entrega de los recursos en las sucursales bancarias, los depósitos se distribuyen de forma calendarizada tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

De este modo, cada día de la semana corresponde a una o varias letras específicas del abecedario.

¿Cuándo arrancó el calendario de pagos de la Pensión Bienestar?

El calendario arrancó los primeros días de noviembre cubriendo a las letras iniciales. Por ejemplo, los depósitos comenzaron el martes 3 para la letra A y continuaron el miércoles 4 para la letra B.

En el caso de la letra C, las fechas asignadas abarcaron el jueves 5 y viernes 6 de noviembre, mientras que este lunes 9 corresponde a las letras D, E y efe.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del 9 al 13 de noviembre

Las entregas continuarán de manera consecutiva a lo largo de las semanas de noviembre.

La letra G abarca el martes 10 y miércoles 11, el bloque de la H a la K se programó para el jueves 12, la letra L para el viernes 13, y las fechas avanzan progresivamente hasta concluir con las últimas letras del abecedario a finales del mes.