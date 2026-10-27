Oficial: Revelan el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para noviembre para recibir 3 mil 100 pesos
¡Que no se te pase! Ten lista a la mano tu tarjeta porque en noviembre 2026 empieza la dispersión de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar; conoce el calendario.
A partir del 3 de noviembre, las beneficiarias adscritas al programa de Pensión Mujeres Bienestar comenzarán a recibir su apoyo de 3 mil 100 pesos del bimestre noviembre y diciembre 2026. En Azteca Noticias te compartimos el calendario de pagos completo para que no se te pase ninguna fecha.
Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2026
¡Toma nota! La Pensión Mujeres Bienestar depositará del martes 3 al viernes 27 de noviembre, según la primera letra del primer apellido paterno, así lo informó el Gobierno de México.
El pago para este bimestre será de 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años, el cual estará disponible a partir del día en que corresponda el depósito.
Pago de la Pensión Mujeres Bienestar del 3 al 6 de noviembre
- Letra A: martes 3 de noviembre
- Letra B: miércoles 4 de noviembre
- Letra C: jueves 5 y viernes 6 de noviembre
Pagos de la Pensión Bienestar del 9 al 13 de noviembre
- Letra D, E, F: lunes 9 de noviembre
- Letra G: martes 10 de noviembre y 11 de noviembre
- Letra H,I,J,K: jueves 12 de noviembre
- Letra L: viernes 13 de noviembre
Pagos de la Pensión Bienestar del 16 a 20 de noviembre
- Letra M: martes 17 de noviembre y 18 de noviembre
- Letra N,Ñ,O: jueves 19 de noviembre
- Letra P, Q: viernes 20 de noviembre
Pagos de la Pensión Bienestar del 23 a 27 de noviembre
- Letra R: lunes 23 y martes 24 de noviembre
- Letra S: miércoles 25 de noviembre
- Letra T,U,V: jueves 26 de noviembre
- Letra W,X,Y,Z: viernes 27 de noviembre
Días en que se SUSPENDEN los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar
En notas anteriores te explicamos que, a lo largo del mes, la Secretaría de Bienestar suspenderá la dispersión de pagos del programa en determinadas fechas debido a días inhábiles. Entre ellos:
- Lunes 2 de noviembre: feriado por Día de Muertos.
- Sábados y domingos: 7 y 8, 14 y 15, 21 y 22: día no hábiles
- Lunes 16 de noviembre: feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.
Por eso, el calendario de la Pensión Mujeres Bienestar inicia el martes 3 de noviembre y, tras el puente del 16, se reanuda el martes 17 con la letra M.
Paso a paso para retirar el pago de la Pensión Mujeres Bienestar
Una vez que el apoyo se refleje en tu cuenta, podrás cobrar la Pensión Mujeres Bienestar desde los cajeros del Banco del Bienestar o en ventanillas.
En cajero automático
- Ve a un cajero después de la fecha asignada a tu apellido.
- Inserta tu Tarjeta Bienestar.
- Escribe tu NIP de cuatro dígitos.
- Selecciona “Retiro de efectivo”.
- Elige “Ahorros” como tipo de cuenta.
- Indica el monto que deseas retirar.
- Confirma si quieres comprobante y una vez que se retire el dinero podrás sacar tu tarjeta.
En ventanilla
- Acude a una sucursal con tu Tarjeta Bienestar y solicita al personal un retiro de efectivo
- Presenta una identificación oficial vigente
- Especifica el monto a retirar y ¡listo!.
En caso de que no quieras retirar todo el dinero, podrás dejarlo en tu tarjeta, ya que el saldo se mantendrá disponible y se actualizará conforme a tus movimientos bancarios.