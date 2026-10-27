Oficial: Revelan el calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para noviembre para recibir 3 mil 100 pesos

A partir del 3 de noviembre, las beneficiarias adscritas al programa de Pensión Mujeres Bienestar comenzarán a recibir su apoyo de 3 mil 100 pesos del bimestre noviembre y diciembre 2026. En Azteca Noticias te compartimos el calendario de pagos completo para que no se te pase ninguna fecha.

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar noviembre 2026

¡Toma nota! La Pensión Mujeres Bienestar depositará del martes 3 al viernes 27 de noviembre, según la primera letra del primer apellido paterno, así lo informó el Gobierno de México.

El pago para este bimestre será de 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años, el cual estará disponible a partir del día en que corresponda el depósito.

Pago de la Pensión Mujeres Bienestar del 3 al 6 de noviembre

Letra A: martes 3 de noviembre

Letra B: miércoles 4 de noviembre

Letra C: jueves 5 y viernes 6 de noviembre

Pagos de la Pensión Bienestar del 9 al 13 de noviembre

Letra D, E, F: lunes 9 de noviembre

Letra G: martes 10 de noviembre y 11 de noviembre

Letra H,I,J,K: jueves 12 de noviembre

Letra L: viernes 13 de noviembre

Pagos de la Pensión Bienestar del 16 a 20 de noviembre

Letra M: martes 17 de noviembre y 18 de noviembre

Letra N,Ñ,O: jueves 19 de noviembre

Letra P, Q: viernes 20 de noviembre

Pagos de la Pensión Bienestar del 23 a 27 de noviembre

Letra R: lunes 23 y martes 24 de noviembre

Letra S: miércoles 25 de noviembre

Letra T,U,V: jueves 26 de noviembre

Letra W,X,Y,Z: viernes 27 de noviembre

|Bienestar

Días en que se SUSPENDEN los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

En notas anteriores te explicamos que, a lo largo del mes, la Secretaría de Bienestar suspenderá la dispersión de pagos del programa en determinadas fechas debido a días inhábiles. Entre ellos:



Lunes 2 de noviembre: feriado por Día de Muertos.

Sábados y domingos: 7 y 8, 14 y 15, 21 y 22: día no hábiles

Lunes 16 de noviembre: feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Por eso, el calendario de la Pensión Mujeres Bienestar inicia el martes 3 de noviembre y, tras el puente del 16, se reanuda el martes 17 con la letra M.

Paso a paso para retirar el pago de la Pensión Mujeres Bienestar

Una vez que el apoyo se refleje en tu cuenta, podrás cobrar la Pensión Mujeres Bienestar desde los cajeros del Banco del Bienestar o en ventanillas.

En cajero automático



Ve a un cajero después de la fecha asignada a tu apellido.

Inserta tu Tarjeta Bienestar.

Escribe tu NIP de cuatro dígitos.

Selecciona “Retiro de efectivo”.

Elige “Ahorros” como tipo de cuenta.

Indica el monto que deseas retirar.

Confirma si quieres comprobante y una vez que se retire el dinero podrás sacar tu tarjeta.

En ventanilla



Acude a una sucursal con tu Tarjeta Bienestar y solicita al personal un retiro de efectivo

Presenta una identificación oficial vigente

Especifica el monto a retirar y ¡listo!.

En caso de que no quieras retirar todo el dinero, podrás dejarlo en tu tarjeta, ya que el saldo se mantendrá disponible y se actualizará conforme a tus movimientos bancarios.