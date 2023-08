¿Se puede pedir pensión alimenticia si el padre no trabaja?

Estás pensando en solicitar pensión alimenticia al padre de tu hija o hijo pero este no trabaja, en Fuerza Informativa Azteca te contamos todo lo necesario para saber si esto es viable o no.

Cuando un padre no tiene trabajo o ingresos fijos mensuales, podrá iniciar un proceso de regulación o reducción de pensión alimenticia para fijar una nueva cuota de alimentos.

¿Se puede pedir la pensión alimenticia a un padre que no tiene trabajo?

Cabe señalar que se puede solicitar la pensión alimenticia de tus hijos a pesar de que el padre no tenga trabajo. Esto debido a que el derecho a la alimentación de los menores es irrenunciable. Aunque el padre no tenga un trabajo fijo o un ingreso estable, esto no significa que este no tenga la posibilidad de cumplir con su obligación alimentaria. El juez nunca va a dictar la pensión para el menor en cero.

Esto se debe a que la capacidad económica no se fundamenta únicamente en el ingreso de un salario, también existe la posibilidad de acreditar a dicha capacidad hasta con los bienes muebles o inmuebles del deudor alimentario y con estos se puede garantizar el pago de la pensión alimenticia mientras se regula su situación laboral del padre.

La ley de México establece que: ”Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo, se rehusara a entregar lo necesario para los alimentos de su familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que estos contraigan para cubrir con dicha exigencia; pero solo en la cuantía supremamente necesaria para ese objeto y que no se trate de gastos de lujo”.

¿Cómo se define el monto de la pensión alimenticia para un hijo?

Cabe señalar que desde un inicio, el monto de la pensión alimenticia se puede establecer por un convenio entre los padres en el que se define el porcentaje que se aportará. Sin embargo en los casos en los que no se logra un acuerdo, el juez realizará un cálculo económico para establecer el monto que depende de factores como:



La zona donde habita el demandado



Número de hijos



Capacidades especiales de los involucrados (tutores e hijos)



Deudas de la persona demandada



Salario.



Según el Código Civil Federal, la pensión alimenticia que ayudará a solventar los gastos de tu hija o hijo, no deberá de ser menor al 15 por ciento del ingreso del padre o madre que no se encuentre a cargo de los hijos. Lo anterior solo aplica para los casos en los que el padre tenga un solo trabajo pero el juez valorará y determinará un porcentaje mayor, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades económicas.

¿Qué se necesita para meter una demanda de pensión alimenticia?

Pare meter una demanda de pensión alimenticia deberás cumplir con los siguientes requisitos:



Identificación oficial con fotografía



Acta de matrimonio (si está casada)



Acta de nacimiento de los menores



Domicilio de la parte solicitante



Domicilio particular y laboral del demandado.



Existen diversas formas de solicitar la pensión alimenticia. El trámite puede ser presencial, acudiendo al Instituto Municipal de las Mujeres (IMMUJERES). Puede ser por vía correo electrónico dirigido a immujeres@guasave.gob.mx o vía telefónica llamando al 51-30-47-93.