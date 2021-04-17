VIDEO: Pentágono afirma que videos de OVNIs son auténticos

Los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) captados por las fuerzas de Estados Unidos formando una pirámide, son verdaderos, aseguró el Pentágono el jueves pasado.

Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y de inmediato se especuló sobre el origen de las grabaciones, por lo que el portavoz del Pentágono, Sue Gough, aseguró que los OVNIs sobrevolaron sobre buques de las fuerzas armadas.

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El gobierno de Estados Unidos llamó a estos objetos triangulares que se observan en el cielo: “dirigible metálico”, “bellota” y “esfera”.

Sue Gough no quiso dar más información sobre el avistamientos de los OVNIs y aseguró que el Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés), no dará a conocer los resultados de las investigaciones que se realizan por motivos de seguridad nacional.

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“El DoD no discute públicamente detalles de las observaciones o examinaciones de incursiones reportadas dentro de sus zonas de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo esas incursiones inicialmente designadas como UAP”, publicó el Pentágono en un comunicado.

Video de OVNI

En el breve video, captado con visión nocturna, se observan algunos objetos en forma triangular y piramidal que están sobre los buques de guerra estadounidense.

La grabación fue publicada por Jeremy Corbell, quien afirmó que fue tomada en un despliegue USS Russell, una nave de la marina estadounidense.

“Esto no es algo militar extranjero, ya que estos se comportaban de manera que no esperábamos. Y tenían una forma no aerodinámica. Como pirámides, ¡son pirámides voladoras!", dijo a medios locales.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021

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Hace un año, el Pentágono también dio a conocer los tres videos tomados durante el 2004 y 2005 en donde pilotos observan lo que parece ser un OVNI.

“¡Mira esa cosa, amigo! ¡Está rotando!”, dijo uno de los pilotos.

Desde la pandemia, los reportes de avistamientos de OVNIs han aumentado principalmente en la zona de Rochester, de acuerdo con el diario The New York.

In the section detailing this event series within the classified May 1st 2020 ONI UAPTF briefing - it was highlighted & clarified extensively that the UAPs were “PYRAMID” shaped, visible as triangular to some observers, due to observation angle. As referenced in briefing slides. pic.twitter.com/DYVjlhTPFw — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 12, 2021

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