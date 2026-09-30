Pepe Tigre: entre la controversia legal, un jaguar y el presunto despojo de su predio en Cancún

Durante años, los habitantes de Cancún han escuchado rumores sobre un hombre que convive con felinos salvajes en plena zona hotelera. Muchos lo consideraban un mito, pero es una realidad. José Juárez Gil, mejor conocido como Pepe Tigre, es el protagonista de una historia que mezcla pasión por los animales, controversia legal y una denuncia que ha vuelto a sacudir las redes sociales.

¿Quién es José Juárez Gil, conocido como Pepe Tigre?

José fue dueño de un reconocido restaurante en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, que en los años 80 se destacó por la presencia de tigres y jaguares como parte de su atracción.

Sin embargo, el huracán "Wilma" en 2005 lo obligó a cerrar definitivamente sus puertas. Desde entonces, su vida dio un giro, pero su vínculo con los felinos nunca se rompió.

Hoy, en las instalaciones de ese antiguo restaurante, José convive con Espesna, un jaguar de 7 años al que considera parte de su familia. "Mi papi, mi amigo, era mi familia, y no nomás mi familia, es el rey de la península de Yucatán", expresó con evidente emoción.

El felino consume hasta 6 kilos de carne al día, y José asegura contar con más de 300 kilos provenientes de donaciones para su alimentación.

Pero la historia no termina ahí. En los últimos días, el caso de Pepe Tigre volvió a generar controversia por el supuesto despojo de un predio de más de 20 hectáreas ubicado en el Boulevard Coloso de Cancún, que asegura le pertenece desde los años 2000 y donde, según su versión, mantenía ejemplares de tigres y jaguares.

"Allá están los animales, 20 hectáreas... ya está el UMA federal, autorizado por Semarnat", señaló, indicando que actualmente no tiene acceso a dicho predio ni a los animales que ahí se encuentran.

Profepa investiga el caso de Pepe Tigre

Por su parte, la PROFEPA informó que acudió al predio en cuestión y no observó ejemplares de fauna silvestre. Además, el pasado 24 de septiembre, personal de la dependencia se presentó en el inmueble de la zona hotelera para verificar el estado del jaguar Espesna, pero no pudieron ingresar al predio debido a que José Juárez Gil no lo permitió.

La situación permanece sin resolución, con versiones encontradas entre el propietario y las autoridades ambientales. Corresponderá a las instancias competentes determinar las condiciones legales y ambientales del caso, mientras Pepe Tigre sigue siendo noticia en Cancún.