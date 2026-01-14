Venezuela excarcela a 18 reporteros, asegura sindicato de periodistas; aún hay cientos de presos políticos

A una semana del anuncio de la dictadura de Venezuela sobre que comenzaría a liberar presos políticos , el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de dicho país confirmó la excarcelación de 18 de sus colegas este 14 de enero de 2026.

Roland Carreño, uno de los liberados, pasó un año, cinco meses y 12 días tras las rejas. Mientras que Luis López estuvo en prisión por un año y siete meses.

Carreño es un exdirector de operaciones del partido opositor Voluntad Popular que fue detenido en octubre de 2020, liberado en 2023 y luego arrestado nuevamente en 2024.

18 periodistas en libertad: El SNTP confirma la lista de excarcelados en Venezuela

El SNTP reveló la lista de periodistas excarcelados hoy 14 de enero de 2026:

Ramón Centeno

Víctor Ugas

Leandro Palmar

Belises Cubillán

Carlos Marcano

Rafael García Márvez

Gabriel González

Ronald Carreño

Julio Balza

Nakary Ramos

Gianni González

Luis López

Carlos Julio Rojas

Nicmer Evans

Mario Chávez

Carlos Lesma

Ángel Godoy

Omario Castellanos

#ACTUALIZACIÓN #BalanceSNTP | Hasta las 2:00 pm de este #14Ene hemos podido confirmar la excarcelación de 18 de periodistas y trabajadores de la prensa:



7- Gabriel… pic.twitter.com/onyqDUwV6d — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

Gesto de paz: Trump cancela ataques contra Venezuela tras inicio de liberaciones

Tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidieron en que las liberaciones de presos representan un gesto de paz. Trump aseguró que, tras la cooperación del gobierno venezolano, canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela.

Desde hace años, la oposición venezolana y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que el gobierno utiliza las detenciones como un mecanismo para reprimir la disidencia, acusaciones que las autoridades han negado de forma reiterada. Hasta el momento, no existe una lista oficial que detalle cuántas personas serán liberadas ni quiénes son.

Incertidumbre en El Rodeo: familias acampan bajo la lluvia por la "llamada milagrosa"

Mientras tanto, familias de presos pasaron una quinta noche acampando a las afueras de la prisión El Rodeo, en Venezuela. Con colchones y velas, revisaban constantemente sus teléfonos celulares en espera de información sobre la posible liberación de sus seres queridos.

En Guatire, municipio del estado Miranda, mujeres permanecieron sentadas o recostadas sobre colchones delgados cerca de la entrada del penal, incluso bajo la lluvia registrada la mañana del miércoles 14 de enero.

“Estamos esperando esa llamada milagrosa”, declaró Mirella Sierra, familiar de un detenido. “Este es nuestro quinto día pasando la noche aquí y nos quedaremos hasta lograr nuestro objetivo”, añadió.

Por su parte, Delcy Rodríguez informó que 406 personas habían sido liberadas como parte de un proceso en curso; sin embargo, organizaciones de derechos humanos estiman una cifra considerablemente menor, de 72 excarcelaciones. La ONG Foro Penal señaló que, a principios de este año, al menos 800 presos políticos permanecían detenidos en el país.