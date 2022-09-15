VIDEO: Perrito callejero le roba la comida a un repartidor

Un divertido caso se vivió en Pará, Brasil, cuando un perrito callejero se robó el paquete que un repartidor de comida iba a entregar en una casa, sin que el hombre se diera cuenta de quién había sido.

El momento quedó grabado por una cámara de seguridad y el video se volvió viral en las redes sociales generando divertidas reacciones entre los usuarios.

En las imágenes se aprecia cuando el repartidor estacionó su moto frente a una casa, se bajó para llamar a los dueños, pero dejó abierta la mochila donde estaba la bolsa con la comida y esta se cayó al piso.

Un perrito callejero que estaba paseando por la zona, aprovechó la distracción del repartidor, se acercó a la bolsa, la olió unos segundos, después la agarró con su hocico y se la llevó. Todo sin que el joven notara lo ocurrido.

El perrito callejero comenzó a caminar unos metros mientras el repartidor se acercó a su moto; en ese momento se dio cuenta que su mochila estaba vacía, para entonces el perro ya estaba lejos con la bolsa de la comida que acababa de encontrar en el piso.

¿Qué pasó con el perrito callejero “ladrón” y el repartidor?

Después de ver el video, el dueño del restaurante y el repartidor se dieron cuenta quién había sido el “ladrón” de la comida, por lo que publicó el video en redes sociales para dar con el perrito callejero, responsable del robo.

Cuando lo encontraron, el perrito callejero fue recibido con mucho cariño por parte del dueño del restaurante y el repartidor, dejando el momento en una divertida anécdota.

