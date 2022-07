Perritos que viajaron en combi de Puebla pagaron pasaje

Puebla.- Fluffy y Miyuki se convirtieron en unos pasajeros muy especiales, cautivaron las redes al ser captados por un transeúnte como copilotos de la ruta 24 del transporte público en Puebla. Este par de amigos se dirigía junto con su dueña al veterinario en la zona de las Ánimas, por lo que el chofer, también amante de los animales, no pudo resistirse a estos peluditos.

“Una pasajera que subió como pasajera llevó a sus perritos al veterinario y pagó sus pasajes y todo y yo como también me gustan los perritos y eso dije que si te llevo no hay problema. Lo hice de todo corazón y eso y cabían los perritos y ahí se sentaron y no hicieron ruido ni nada”, señaló divertido Eduardo peralta, chofer de la unidad del transporte público.

Video: Perritos viajan en combi en Puebla, pagaron pasaje

Fluffy y Miyuki con 6 y 5 meses de edad respectivamente resultaron unos ladronzuelos, pues se robaron el corazón de los usuarios quiénes se desbordaron en caricias hacia el par de cachorros.

La dueña de estos perritos, Emma Morales, cuenta: “Yo iba osea en medio del chofer y este los perritos precisamente para evitar que se pasaran o algo. Amo a toda la gente en serio porque sí efectivamente eran de que ay que hermosos, llevan unos ositos, llevan unos lobitos, los podemos acariciar? Y son perritos que se dejan amar”.

Algunos usuarios no estuvieron de acuerdo

Pero la historia dio un giro un inesperado, aunque muchos aplaudieron la acción del chofer, no faltó quienes señalaron que el lugar de los perritos bien podría ser utilizado para otros usuarios.

“Es un acto muy noble del chofer, de la persona que le hizo favor de llevarlos, espero en verdad que esta persona no tenga problemas, dijo Emma Morales, dueña de los perritos.

El reporte llegó a la Secretaría de Movilidad, misma que a través de su enlace de comunicación social, señaló que se hizo una revisión a la unidad y cuenta con la documentación en regla para seguir brindando servicio.