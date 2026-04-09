tva (1).png

“Bubu” sobrevive al ataque: El perro baleado en El Salto, Jalisco, está estable y buscan al agresor

“Bubu”, el perro negro que fue baleado por un motociclista, ha sido reportado como estable tras recibir atención médica en Jalisco.

¡Sobrevivió! “Bubu”, el perro baleado en Jalisco se recupera
El perro fue baleado el paado 5 de abril en un fraccionamiento de Jalisco. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

El video que circuló el pasado 5 de abril en la colonia Los Sabinos, Jalisco, dejó a la comunidad indignada y con coraje. Ver cómo un hombre, con total frialdad, detuvo su motocicleta para dispararle a un perro negro que simplemente caminaba por la calle. El perrito, ahora identificado como "Bubu", no solo sobrevivió tras ser baleado, sino que ya se encuentra bajo resguardo profesional.

¿Cóm está "Bubu", el perro baleado en Jalisco?

Tras el ataque en el cruce de las calles José Franco y Limón, el estado de salud de Bubu era una incierto. Sin embargo, gracias a que el perrito logró refugiarse en una finca, recibió la atención veterinaria necesaria.

Los reportes más recientes indican que el canino está estable, reaccionando bien al tratamiento por la herida de bala y bajo observación para evitar infecciones.

¿Quién es el hombre que le disparó al "Bubu"?

De acuerdo a medios locales, las autoridades confirmaron la identificación del sujeto que agredió al lomito, aunque todavía no se sabe de su paradero.

El hombre no actuó solo; la mujer que lo acompañaba en la motocicleta también forma parte de las investigaciones de las autoridades.

Inician investigaciones para dar con la localización del hombre que baleó a perro en Jalisco

Elementos de seguridad trabajan coordinadamente en la localización del agresor. El hecho de haber accionado un arma de fuego en una zona habitacional agrava la situación legal del sujeto, pues no solo se le acusaría de maltrato animal, sino de poner en riesgo la integridad de los habitantes.

¿Cuáles son los castigos por maltrato animal?

Este caso de crueldad se ha viralizado y con ello la pregunta de ¿cuáles son los castigos por maltrato animal en México?

De acuerdo a nuestro sistema de justicia, las penas por maltrato animal pueden ir desde una multa desde 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), alrededor de 5 mil pesos, a las 500 UMAs, 50 mil pesos; si la situación es más grave, las penas de cárcel podrían ser de entre 6 meses hasta 6 años.

¿Qué va a pasar con "Bubu"?

Por ahora, el lomito se recuperará de las lesiones provocadas por su agresor; se espera que, tras estabilizarse, una familia pueda darle a "Bubu" un hogar digno.

Tags relacionados
Jalisco Maltrato animal

Notas