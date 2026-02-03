Acusan desinformación sobre muerte de “Lobito"; falta apoyo para la cirugía del perro maltratado en Naucalpan

El caso de "Lobito", el perro víctima de brutal maltrato animal en Naucalpan, Estado de México, enfrenta ahora un nuevo obstáculo: una campaña de desinformación que ha provocado la caída de apoyos económicos indispensables para su recuperación.

En redes sociales ha comenzado a circular información falsa que asegura que " Lobito " murió en el lugar de los hechos y que el perro hospitalizado fue suplantado. Esta versión es completamente errónea, pero ha generado confusión y desconfianza, afectando directamente la recaudación de fondos necesarios para cubrir su cirugía, tratamiento médico y las terapias de rehabilitación que debe iniciar a partir de mañana.

¿Quién es Lobito y qué le ocurrió en Naucalpan?

"Lobito" es un perro de edad avanzada que lucha por sobrevivir tras ser víctima de un acto de violencia extrema ocurrido el 28 de enero en San Lorenzo Totolinga, municipio de Naucalpan, Estado de México. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un hombre lo arroja por una escalinata de concreto, provocándole una fractura severa de cadera.

El video muestra cómo el animal es lanzado desde la parte alta de las escaleras y cae sin control por varios escalones, hasta quedar inmóvil en un descanso inferior. Las imágenes generaron indignación nacional y reavivaron el debate sobre el maltrato animal en el Edomex.

Atención veterinaria y estado de salud actual de "Lobito"

Tras la difusión del video, la fundación Mundo Patitas dio a conocer el caso y asumió el acompañamiento médico de "Lobito". De acuerdo con la organización, el perro permanece bajo atención veterinaria especializada, con estudios de laboratorio y radiografías que permiten evaluar el alcance real de sus lesiones.

Debido a su edad, los especialistas analizan cuidadosamente si es candidato a una cirugía, mientras continúa bajo supervisión médica constante. Su recuperación dependerá no solo del procedimiento quirúrgico, sino también de un proceso prolongado de rehabilitación, el cual requiere recursos económicos urgentes.

Autoridades intervienen, pero el agresor de "Lobito" sigue libre

Luego de la viralización del caso, el presidente municipal de Naucalpan informó que, a través de la Coordinación de Bienestar Animal, se activaron protocolos para proteger a "Lobito" y garantizar su atención médica.

El Ayuntamiento señaló que ya se realizan las acciones correspondientes para que el caso sea investigado conforme a la ley y no quede impune. Sin embargo, hasta el momento, el presunto agresor no ha sido detenido, lo que mantiene la exigencia de justicia por parte de activistas y ciudadanos.

Cómo apoyar a "Lobito" perro maltratado en Naucalpan

La organización Mundo Patitas solicita apoyo económico para cubrir la cirugía, tratamiento médico y rehabilitación de Lobito. Las donaciones pueden realizarse a las siguientes cuentas:

