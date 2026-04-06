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¡Crueldad contra lomito! Rescatan a perrito obligado a tomar cerveza en Hidalgo; ya buscan a los responsables

Jóvenes obligaron a un perrito a ingerir cerveza en Atotonilco el Grande, Hidalgo. El video del hecho se viralizó y las autoridades rescataron al lomito; los responsables siguen libres.

¡Maltrato contra lomito! Obligan a perrito a beber cerveza en Hidalgo
El lomito ya habría recibido al atención necesaria para garantizar su seguridad. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

Jóvenes de Hidalgo grabaron el momento de crueldad que sometían a un perrito para obligarlo a beber cerveza directamente de una botella, creyendo que sería contenido "gracioso" para las redes sociales.

En la localidad de Cerro Colorado, perteneciente al municipio de Atotonilco el Grande, el video encendió las alarmas de maltrato animal.

Jóvenes graban momento en que obligaron a perrito a tomar cerveza en Hidalgo

En el video se observa cómo uno de los involucrados sostiene con fuerza al animal y le abre el hocico, mientras su acompañante le vacía el contenido de una botella de cerveza.

Los hechos se viralizaron rápidamente, provocando que vecinos y colectivos identificaran el lugar y exigieran la intervención de la policía para sacar al lomito de ese entorno violento.

Rescatan a perrito que sufrió maltrato animal en Hidalgo

Tras la presión social, el Ayuntamiento de Atotonilco el Grande confirmó mediante un comunicado que el perrito ya fue localizado. Personal municipal acudió al sitio para identificar y resguardar al "lomito", dándole prioridad a su integridad física.

Por fortuna, el perro ya no está en manos de quienes lo agredieron y se encuentra en un espacio seguro bajo la vigilancia de las autoridades locales.

¿Qué le pasó al perrito obligado a tomar cerveza en Hidalgo?

Actualmente, el perro ya recibió atención especializada. Es importante recordar que el alcohol es sumamente tóxico para los caninos, ya que su hígado no puede procesar el etanol, lo que puede causar desde intoxicaciones graves y fallas en el sistema nervioso hasta la muerte.

De acuerdo al comunicado de las autoridades, el perrito ya fue evaluado por veterinarios con el fin de conocer su estado de salud tras los hechos.

Cero tolerancia al matrato animal

El gobierno municipal de Atotonilco expresó su rechazo hacia estos actos. En su mensaje oficial, reiteraron su compromiso con el bienestar de los seres vivos y advirtieron que no se tolerarán conductas que atenten contra la vida de las mascotas.

Abren investigación contra jóvenes que maltrataron al perrito

Los rostros de los agresores quedaron grabados en su propio video, lo que podría facilitar su identificación.

Las autoridades ya investigan el caso para determinar las responsabilidades legales de quienes participaron en la grabación. Mientras tanto, el perrito se recupera, a la espera de un hogar donde reciba el respeto y cuidado que merece.

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