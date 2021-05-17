Perro chihuahua podría ser condenado a pena de muerte en Reino Unido

Un perro chihuahua enfrenta un juicio que podría llevarlo a la pena de muerte, luego de haber mordido a una mujer en Reino Unido, en noviembre pasado.

Se trata de Buddy, un perro chihuahua que apenas tenía un mes con su familia adoptiva, pero actuó de forma agresiva en contra de una mujer en Crook, County Durham, identificada como Louise.

Medios locales indicaron que el perro chihuahua fue llamado a comparecer ante las autoridades de Reino Unido tras atacar a Louise, de 49 años.

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Mujer relata ataque de perro en Londres

Louise indicó que estaba a punto de saludar a Buddy, el perro chihuahua, cuando éste se puso nervioso y “salió disparado” contra ella y la mordió en repetidas ocasiones en las piernas.

La mujer explicó que el chihuahua se puso cada vez más furioso tras atacarla, lo que le provocó un moretón y una bola en el lugar de la mordida, sin contar el susto que la dejó temblando de miedo.

Perro chihuahua enfrentaría pena de muerte en Reino Unido

El caso del perro chihuahua llamó la atención debido a que a pesar de tener apenas 30 centímetros de altura provocó un juicio en su contra que podría desembocar en la pena de muerte, mientras que su dueño estaría al menos seis meses de prisión.

Aunque el propietario de Buddy, el perro chihuahua, se disculpó con Louise por el comportamiento, la mujer llevó a juicio el ataque por “tener un perro chihuahua peligroso fuera de control”.

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En Reino Unido existe una ley sobre perros peligrosos que podría llevar a Buddy a la pena de muerte.

El dueño de Buddy cree que es un desperdicio de tiempo y dinero público el juicio en contra de su mascota, ya que consideró que la mordedura se pudo resolver entre él y Louise y declaró que buscará evitar que las autoridades del Reino Unido maten a Buddy.

Medios locales indicaron que el juicio en contra del perro chihuahua Buddy en el que se decidirá si enfrenta la pena de muerte será el próximo 14 de julio en Peterlee, Reino Unido.

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