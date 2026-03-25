El mejor amigo... Perro empuja a su dueño en silla de ruedas para vender dulces en Ecatepec

Un video que circula en TikTok se volvió viral al captar a un perrito empujando la silla de ruedas de su dueño mientras avanzan por una avenida en Ecatepec, Estado de México.

La grabación fue compartida por la usuaria zairaberenice541, quien acompañó el clip con un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Hoy vi a un perrito convertirse en luz para su humano: con pasos firmes y un corazón inmenso, le enseñaba al mundo que el amor también guía, sostiene y nunca suelta”.

¿Dónde ocurrió el video viral del perro que empuja una silla de ruedas?

El momento fue captado en calles de la colonia Jardines de Morelos, una de las zonas más transitadas de Ecatepec. En el video se aprecia cómo el perro camina mientras empuja con su cabeza el respaldo de la silla de ruedas en la que va su dueño, identificado como Daniel, quien se dedica a vender dulces.

La escena, tan inusual como emotiva, no tardó en difundirse en redes sociales, donde miles de personas comenzaron a compartirla y opinar al respecto.

¿Por qué el video del perro que empuja a su dueño en silla de ruedas generó polémica en redes?

Aunque muchos usuarios aplaudieron el gesto del animal y lo interpretaron como una muestra de amor y lealtad, otros cuestionaron la situación, señalando que el perro no debería estar realizando ese esfuerzo.

Los comentarios se dividieron entre quienes veían una historia conmovedora y quienes consideraban que podría tratarse de maltrato animal.

¿Qué se sabe sobre el dueño y el cuidado de su perro en Ecatepec?

Ante la ola de reacciones, la creadora del video decidió investigar más a fondo y hablar directamente con Daniel. Según explicó, el joven cuenta con otra perrita que también lo apoya en su día a día.

Además, aseguró que ambos animales están bien cuidados, alimentados con comida casera como carne, arroz y verduras, y que no realizan trayectos largos para evitar que se agoten.

También detalló que los perros no solo ayudan a su dueño, sino que esa actividad forma parte de su energía diaria y del vínculo que tienen con él.

¿Qué dificultades enfrenta Daniel en su día a día?

Más allá del video viral, la historia de Daniel refleja una realidad complicada. De acuerdo con lo compartido, enfrenta problemas constantes para trasladarse, ya que no siempre encuentra transporte que le permita viajar con sus perros.

A esto se suma el costo de la renta, que es más elevado debido a que necesita un espacio donde pueda vivir con sus mascotas.

Por ello, la usuaria hizo un llamado a la empatía, pidió a las personas que, en lugar de juzgar, apoyen a Daniel cuando lo encuentren en la calle y le compren dulces o mediante donaciones para que pueda conseguir un transporte adaptado y mejorar sus condiciones de vida.