Héroe de patas cortas: El corgi que guió a 7 perros hacia la libertad en China (VIDEO)

Una historia que puede parecer de una película infantil sucedió en China, donde siete perros fueron captados caminando en una carretera y, para volver a casa, caminaron por 17 kilómetros entre carreteras y campos abiertos, liderados por un corgi.

De la carretera a Douyin: El video viral que salvó a una jauría en Changchun

Una persona llamada Lu logró captar cómo el grupo de caninos caminaba en la carretera de Changchun, provincia de Jilin, el 16 de marzo de 2026. En las imágenes subidas en redes sociales es posible ver cómo la jauría rodea a un pastor alemán, mientras que el corgi vigila que ninguna de las mascotas se quede atrás mientras avanzan.

Entre los animales están labradores, golden retrievers y perros pekineses. Incluso el hombre que grabó a los perros contó a medios locales que “parecía un grupo de pequeños hermanitos en problemas, moviéndose juntos, no como perros callejeros”.

El testigo intentó guiar a las mascotas a una zona segura, pero los perros lo ignoraron. Por ello decidió compartir el video en la plataforma Douyin, una red social china similar a TikTok, con el fin de pedir que las autoridades locales hicieran algo al respecto.

Otro usuario logró captar imágenes de los perros que corrían sobre campos cercanos. Ante esto, una organización protectora de animales llamada Bitter Coffee Stray Dog Base informó que los perros eran de la misma villa, que solían caminar juntos y habían formado una amistad.

¿Mascotas robadas? La oscura sospecha detrás del escape de los "hermanitos"

Un voluntario del refugio de animales aseguró que los trabajadores de una carnicería local habrían secuestrado a los perros, quienes escaparon de un camión, aunque no hay testigos de ese escape.

Consumo de carne de perro en China: Realidad, leyes y el Festival de Yulin

Cabe recordar que el consumo de carne de perro sí es realizado por algunas personas en China, pero no es generalizado. Sólo en ciertas áreas como en el Festival de la carne de perro de Yulin, en la región de Guangxi.

No obstante, el comercio de carne de perro no proviene necesariamente de granjas, sino de mascotas robadas o callejeras. Por este motivo existen multas o prisión a quienes cometan este delito.

