¡Activan la Alerta Amber! Reportan tres adolescentes desaparecidos en municipios de Edomex en marzo 2026; temen por su seguridad

Continúa la desaparición de menores de edad en el Estado de México (Edomex). La Alerta Amber fue activada en los municipios de Ecatepec y Tecámac por la desaparición de tres adolescentes de 12, 13 y 14 años de edad; familiares los buscan con urgencia.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los tres jóvenes, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

¿Quiénes son los tres adolescentes desaparecidos en Edomex?

Iker Damían Rivera Luna, de 12 años de edad, Mia Camila García Santana, de 13 años, e Ileana Samirah Valdez Neri, de 14 años, son los tres adolescentes reportados como desaparecidos durante la penúltima semana de marzo 2026.

La Fiscalía del Estado de México compartió las fichas de búsqueda con las características clave para poder encontrar a los tres menores de edad:

Iker Damían, de 12 años, desapareció en Tecámac

Mide 1.58 metros y pesa 50 kilos.

Tez morena, cara alargada y complexión delgada.

Ojos chicos y de color café obscuro, boca mediana, labios delgados y nariz recta.

Cabello negro y lacio, cejas pobladas.

El día de su desaparición, Iker Damían salió de su domicilio en Tecámac, Edomex, el pasado 20 de marzo 2026, vestido con un pants negro, chamarra roja, tenis grises y una gorra de color azul. Se desconoce si el adolescente informó la razón por la que salía de su casa.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/XiP4pG6uat — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 23, 2026

Mia Camila, de 13 años, desapareció en Tecámac

Mide 1.50 metros y pesa 52 kilos.

Tez morena clara, cara alargada y complexión delgada.

Ojos chicos y de color café obscuro, boca chica, labios delgados y nariz recta.

Cabello negro y lacio, cejas semipobladas.

Señas particulares: Lunar debajo del labio izquierdo y lunar en el ombligo o cicatriz umbilical.

Mía Camila fue vista por última vez el pasado 21 de marzo 2026 cuando salía de su domicilio sin decir a dónde se dirigía.

La menor vestía con un pantalón de mezclilla azul, blusa negra, tenis de color negro con suela roja.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/oOcvSqy7H5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 23, 2026

Ileana Samirah Valdez Neri, de 14 años, desapareció en Ecatepec

Mide 1.55 metros y pesa 55 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión robusta.

Ojos grandes y de color café, boca chica, labios delgados y nariz recta.

Cabello negro y lacio, cejas semipobladas.

Señas particulares: Cicatriz en el labios inferior.

Ileana desapareció el pasado 22 de marzo 2026, cuando salía de su casa rumbo al panteón, desde entonces de desconoce el paradero de la adolescente.

La última vez, la joven vestía una playera de color negro, pantalón de mezclilla de color azul y tenis blancos.