Perros atrapados en La Palma desaparecen el día de su rescate

Una empresa de drones intentó rescatar este miércoles a los cuatro perros atrapados en un estanque del barrio Todoque en La Palma, España; sin embargo, el rescate no se pudo realizar debido a que los animales desaparecieron misteriosamente.

A través de un video compartido en redes sociales, la empresa explicó que prepararon drones para sacar a los perros que se encontraban atrapados, y desde las 11 de la mañana comenzaron a rastrear la zona con cámaras térmicas y altavoces simulando sonidos para llamar a los perros, pero los animales no dieron señales.

Los rescatistas explicaron que no saben si están escondidos en alguna de las edificaciones para protegerse de las altas temperaturas, pues debido a la lava en la zona se siente mucho calor, motivo que los llevó a detener la búsqueda para retomarla más tarde; no obstante, tampoco descartaron la la posibilidad de que pudieran estar muertos.

En este vídeo, Jaime Pereira nos cuenta cómo está la situación en este momento. 👉 https://t.co/QkTGR5dDk5



Os seguiremos informando en nuestras redes sociales o las de 𝕃𝕖𝕒𝕝𝕖𝕤.𝕠𝕣𝕘 • 𝕥𝕦 𝕘𝕦í𝕒 𝕒𝕟𝕚𝕞𝕒𝕓𝕝𝕖. — Aerocamaras Especialistas en Drones (@aerocamaras) October 20, 2021

Jaime Pereira, encargado del rescate de los perros atrapados en La Palma, confirmó que por el momento solo detectaron dos conejos escondidos debajo de los matorrales, mientras que los perros pueden “estar en cualquier sitio porque hace mucho calor en la zona”.

Pereira aclaró que cuando la temperatura haya bajado, volverán a volar los drones con cámaras térmicas para buscar rastro de los perros atrapados, incluso buscan huellas que los ayude a localizarlos.

“Vamos a seguir con los altavoces. Tenemos 80 baterías, un generador, hemos traído todos los equipos, el dron de rescate, la red y mucho personal que nos está ayudando como los veterinarios. Aquí vamos a estar hasta que los encontremos y los podamos sacar”, aseveró.

Con drones alimentaban a los perros atrapados en La Palma

Tras hallar a los cuatro perros que quedaron atrapados en estanques del Barrio Todoque en La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja, organizaciones se dieron a la tarea de mantener con vida a los animales llevándoles agua y comida a través de drones.

En un principio el rescate de los perros era imposible debido a que muchas de las carreteras para ingresar a la zona habían sido arrasadas por la lava y los helicópteros no podían acercarse por las explosiones y la ceniza lanzada por el volcán.