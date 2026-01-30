¡Indignación en Perú! VIDEO: personal discute con mujer en pleno parto en hospital de Arequipa

Un video grabado dentro del Hospital Goyeneche de Arequipa, Perú, desató una gran indignación luego de mostrar a obstetras y personal de salud discutiendo en voz alta en plena sala de urgencias, mientras una mujer se encontraba en trabajo de parto .

Las imágenes, difundidas en redes sociales, exponen un ambiente de tensión, desorden, además de falta de coordinación, lo que, según la denuncia de la madre, habría provocado retrasos en la atención médica durante un momento crítico; cabe decir que el caso ya es evaluado por las autoridades sanitarias locales de la nación sudamericana.

¿Qué pasó durante el parto en el hospital de Arequipa?

De acuerdo con el testimonio presentado por la paciente, en medio de la discusión entre el personal médico, ella advirtió que su bebé “se estaba poniendo morado”, lo que suele asociarse a posibles problemas de oxigenación en los recién nacidos; la mujer cuestionó la demora en el protocolo de atención del alumbramiento.

Según la versión preliminar difundida por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa , el incidente se habría originado por un desacuerdo entre el personal acerca de quién debía realizar el corte del cordón umbilical y bajo qué procedimiento, una decisión que forma parte de protocolos clínicos establecidos.

@latinanoticias 🔴 En pleno parto en el hospital Goyeneche, en Arequipa, obstetras discutían mientras un bebé sufría y su madre alertaba que se estaba poniendo morado. En el video se destapa presunto maltrato, demoras graves y pone en la mira la atención materna. El caso está siendo investigado. ♬ sonido original - Latina Noticias

¿Cuál es el estado de la madre y el bebé?

Las autoridades de salud informaron oficialmente que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud. Pese al episodio ocurrido en la sala de partos, no se reportó que el recién nacido haya sufrido complicaciones posteriores.

Sin embargo, el caso no quedó solo en lo clínico, ya que la madre presentó una denuncia formal por presunto maltrato durante el parto, atención inoportuna y posible negligencia médica , lo que activó mecanismos de revisión institucional.

La Gerencia Regional de Salud confirmó la creación de una comisión investigadora para determinar responsabilidades administrativas, además de evaluar si se vulneraron protocolos de atención materno-perinatal. Dependiendo de los hallazgos, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al personal involucrado.

Especialistas en salud pública recuerdan que la coordinación del equipo médico en sala de partos es clave para evitar riesgos, ya que los primeros minutos de vida del recién nacido son decisivos.

El caso ha reavivado el debate acerca de la calidad de la atención obstétrica en hospitales públicos y el trato digno a las pacientes en situaciones críticas; ¿crees que deberían instalarse cámaras obligatorias en salas de parto para garantizar transparencia médica?